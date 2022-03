Alto número de pruebas que se aplican, ubican a Tlaxcala en cuarto lugar en casos activos de Covid: Zamudio

El titular de la Secretaría de Salud (Sesa), Rigoberto Zamudio Meneses restó importancia al hecho de que, con 426 registros, Tlaxcala ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en la tasa de casos activos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes, pues explicó que este indicador se debe al alto número de pruebas diagnósticas que se aplican al día.

De acuerdo con el reporte técnico de la Secretaría de Salud (Ssa) federal sobre el comportamiento de la pandemia de Covid-19, con corte al 13 de marzo se tienen registrados 19 mil 305 casos activos con una tasa de incidencia de 14.8 por 100 mil habitantes, durante el periodo del 28 de febrero al 13 de marzo,

Por entidad federativa, los primeros 10 lugares con el mayor número de casos activos son Baja California Sur con 506, Ciudad de México con 4 mil 650, Aguascalientes con 644, Tlaxcala con 426, Colima con 224, Veracruz con mil 977, Querétaro con 494, Puebla con mil 321, Sinaloa 616 y Sonora 540.

Entrevistado al respecto, el responsable de la política de salud en Tlaxcala restó importancia a este indicador, pues, asentó, lo que debe tomarse con mayor interés son los porcentajes de ocupación hospitalaria y de decesos, y en ambos la entidad presenta números a la baja.

“Lo importante de estos indicadores es la ocupación hospitalaria, pues a pesar de tener muchos casos detectados, son pocos hospitalizados, y el índice de mortalidad, llevamos cinco días con cero en mortalidad. Eso habla de un adecuado manejo (de la pandemia), la idea es hacer muchas pruebas”.

Si no se hacen pruebas, observó, la positividad sería cero y “lo ideal en una pandemia sería eso, ahí no hay Covid, (pero) no, hay mucho Covid y hay muchos casos y se van a seguir haciendo pruebas, para eso son las pruebas”, insistió el funcionario tras advertir que “la pandemia no se ha ido”.

Zamudio Meneses refirió que en promedio, al día en los módulos habilitados en distintos municipios de la entidad se realizan alrededor de 600 pruebas PCR y de antígenos para detectar SARS-CoV-2, “y vamos a continuar (haciéndolas), pues si no mido no sé cuánto traigo”.

Dio a conocer que durante la cuarta ola de contagios, sobre todo entre finales de los meses de enero y de febrero pasados, la entidad llegó a tener 70 por ciento de positividad, pero en estos momentos se encuentra en 37, es decir que de cada 10 pruebas en tres o cuatro se confirma la infección.

Ante ello, “el llamado a la población es el autocuidado y la auto responsabilidad de sus acciones” para prevenir los contagios y propagación del SARS-CoV-2, indicó.