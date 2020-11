La alternancia en Tlaxcala se ha normalizado desde 1998 a la fecha. Ésta ha sido parte importante de la historia política y del sistema de partidos en la entidad, se ha presentado en elecciones para gobernador, presidencias municipales y diputados locales; prácticamente todos los partidos nacionales y locales han gobernado. La formación de coaliciones es una estrategia permanente que ocupan los partidos para sumar simpatizante y ser más competitivos, éstas por lo regular son electoreras porque si ganan elecciones no significa que se verá reflejado en el programa de gobierno o en la agenda legislativa, una vez que asumen el poder los partidos grandes y que encabezan las coaliciones son las que determinan el estilo y ejercicio del gobierno. Esto se ha documentado en distintos estudios.

Sin embargo, la alternancia y las coaliciones son un binomio en la disputa y competencia por el poder y en Tlaxcala son parte de la normalidad política.

Existe una relación directa entre reforma político–electoral y alternancia en México, y éstas se replicaron en las entidades federativas, el cambio en la ley electoral creó condiciones para la transición de un sistema de partidos hegemónico a un sistema de partidos competitivos. Sin duda la relación es consistente.

Al respecto, ha habido tres alternancias en la gubernatura, la primera se da en 1998 con Alfonso Sánchez Anaya, la segunda con Héctor Ortiz Ortiz y la tercera con Mariano González Zarur. Hay la expectativa que en 2021 se podría dar otra alternancia. En ese sentido, los partidos protagónicos en Tlaxcala hasta antes de 2018 fueron el PRI, PAN y PRD. Se replica el modelo que se configuró en todo el país. En el caso de los municipios, durante el periodo de 1998 a 2016 en todos ha habido alternancia, en total se puede contabilizar más de 300 procesos de éstas, lo que confirma que en los municipios hay una enorme efervescencia política, que veremos cómo se resuelve en el marco de la pandemia, pues dadas la circunstancias serán campañas atípicas.

A nivel de distritos electorales locales, la alternancia también forma parte de su realidad, aunque nada comparado con los municipios. Durante el periodo se contabiliza 98 ocasiones en donde se da alternancia en los distritos, cabe mencionar que para la elección de 2016, se redujo el número de distritos de 19 a 15 de mayoría relativa. En la elección de 2018, Morena gana 14 de los 15 distritos y pasa a ser la primera fuerza política en la entidad, reduciendo al mínimo a los partidos que históricamente habían controlado el Poder Legislativo local. El PRI en la actual Legislatura sólo logró un espacio por la vía de representación proporcional y los partidos locales quedaron prácticamente borrados.

Como se observa, la alternancia en Tlaxcala está normalizada y ésta se asocia de manera directa con la formación de coaliciones, éstas se han vuelto también una costumbre y en el caso de la gubernatura esto se ha presentado en cada proceso electoral desde el año 1998, por lo que no es nuevo que se construyan coaliciones o alianzas para disputar el poder y tampoco es seguro que se logren victorias con éstas. Si se revisan los datos electorales, se podrá confirmar que no siempre las coaliciones garantizan sumar a simpatizantes y, por ende, la cascada de votos es menor a lo esperado, sobre todo cuando con los que se coaligan son partidos marginales o totalmente desacreditados derivado de las prácticas de corrupción como la Estafa Maestra o la Reforma Energética y los soborno para pagar campañas políticas en el PRI y el PAN o de plano en caída libre como PRD o el PS. De estos últimos esperar que sumen cantidades enormes de votos es por decirlo un sueño imaginario, ya que ambos no tienen ni la fuerza, ni los militantes, ni los recursos económicos para apuntalar una campaña para la gubernatura, ni en ayuntamientos ni distritos locales. Podrán aparecer en las boletas, pero eso no significa que sumarán a las campañas, sobre todo en el caso de la elección para gobernador.

De hecho, la posibilidad de que haya alternancia en todos los procesos en disputa es real, aunque está por verse cómo quedarán conformadas las coaliciones y sí éstas pueden determinar el rumbo de las elecciones. Sobra decir que en el caso del PAN ya hay corrientes al interior que están analizando la pertinencia de sumarse al PRI, pues algunos de los críticos de esa posibilidad lo ven como ponerse un tiro en el pie dado el descrédito señalado. Quizás el blanquiazul aplique el refrán de mejor solos que mal acompañados. Otro problema es el reparto de las candidaturas, pues al conformar las coaliciones los partidos que puedan aportar mayor cantidad de votos tendrán que ceder espacios a los partidos que se sumen, aunque no generen dividendos, lo que excluiría a supuestos liderazgo de la lista de nominandos. Habrá alternancia, pero falta ver en dónde y cómo se logrará, hasta ahora la gubernatura parece segura.

Entre tanto, la moneda sigue en el aire en la nominación de la candidata de Morena a la gubernatura… por su parte Anabell Ávalos ya se habrá reconciliado con Marco Mena… recuerdan el 2016… del plato a la boca… en 2021. Ver para creer.