Alrededor de 50 por ciento de centros de avistamiento de luciérnagas no abrieron al iniciar la temporada 2024, debidos a la falta de lluvias: Rodríguez

Al arranque de la temporada de luciérnagas 2024, cerca de 50 por ciento de centros de avistamiento no abrió sus puertas porque todavía no era visible este espectáculo natural, debido a la falta de lluvias; entre otras cosas, informó Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo del estado (Secture).

Recordó que el pasado viernes 14 de este mes inició la edición de este año, pero las precipitaciones pluviales “no nos han favorecido”, cada pronosticó “de pronto cambia” y continúa la ola de calor; sin embargo, se da seguimiento a las actividades y se fortalecen.

Pese a esta condición y con tono optimista, la funcionaria invitó a “que vivan la temporada de luciérnagas” y comentó que el viernes pasado realizó un recorrido en Nanacamilpa y Calpulalpan, donde pudo constatar “más de 20 experiencias gastronómicas y culturales que hacen que si no se tuvo un avistamiento por el tema ambiental, se disfrute con la familia” los otros servicios.

Abundó que de 26 avistamientos solamente abrió la mitad, principalmente aquellos que ofrecen más atractivos, como la ampliación del recorrido y el incremento de actividades, entre ellas, el taller de “ojos de vidrio” y la recolección de hongos.

La acumulación anual de lluvia presenta reducción de 16.2 por ciento, respecto del mismo periodo de 2023; Tequexquitla reporta temperatura de 35 grados Celsius

Aquellos que no realizaron la apertura fue por elección propia, debido a que o no tenían avistamientos o no contaban todavía con reservaciones, pero en teoría se encuentran “completamente operando”.

Añadió: “No es que se acabe la luciérnaga, sino que dependemos” del clima para que salga, incluso el tema se abordó la mañana de este lunes con diversas dependencias, incluidas las del ramo ambiental, tanto a nivel estatal como federal.

“El tema es que deben regar con agua todo el año, hay ciertos avistamientos que lo hacen, que captan el agua durante la temporada y riegan el sendero para que haya humedad en el ambiente”, comentó.

Dijo que esta técnica se va a replicar con apoyo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), pues hay ventanillas para que los prestadores de servicios se acerquen.

Todo gira en función de las condiciones climatológicas, pues se depende mucho de la lluvia “para que salga la luciérnaga”, hace 20 días había muchas porque había llovido y granizado, pero aún no había empezado la temporada, recalcó.

Remarcó que julio está pronosticado como el mejor mes de precipitaciones, por lo que confió en que así lo sea también para las luciérnagas, y subrayó que la mayoría de avistamientos tienen servicio de hospedaje, de ahí que el objetivo es que el turismo se quede más de dos noches.

Mencionó que las personas interesadas en visitar el estado en esta temporada de luciérnagas pueden consultar todas las ofertas turísticas en la página tlaxcalabrilla.com, donde podrán reservar el hospedaje.

