Alrededor de 30 mil adultos no han querido recibir la vacuna contra el Covid-19: Luna

Alrededor de 30 mil tlaxcaltecas mayores de 18 años no han querido ser vacunados contra el Covid-19, mientras otros 10 mil menores de 5 a 11 años no han completado su esquema de protección, dio a conocer el delegado de los Programas para el Desarrollo en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez.

Si bien reconoció que en estos momentos no se cuenta con vacunas disponibles para las personas adultas, pero para las y los menores sí existen biológicos, de ahí que invitó a los padres de familia que acudan a los módulos fijos de aplicación ubicados en los centros de Salud Urbano (CSU) de la capital del estado y de Huamantla, así como en Apizaco.

Pese a este rezago de inmunización contra el SARS-CoV-2 en la población objetivo, aseguró que Tlaxcala se encuentra entre los primeros lugares del país en cuanto al avance de la Estrategia Nacional de Vacunación, pues desde que se puso en marcha en diciembre de 2020 se han aplicado ya más de 3 millones 300 mil dosis, contando las de refuerzo.

El porcentaje de población vacunada que es de 97 por ciento, resaltó, permitió que la entidad enfrentara la quinta ola de contagios del nuevo coronavirus prácticamente con pocas defunciones por la enfermedad “y la que falleció es, lamentablemente, la que no se ha querido vacunar, que son antivacunas o algunas que solo tienen una dosis”.

Respecto al rezago de vacunación, Luna Vázquez observó que son alrededor de 10 mil menores de 5 a 11 años que no han recibido su segunda dosis. Ello a pesar de que, durante las últimas dos semanas, las Brigadas Correcaminos acudieron directamente a las escuelas para cubrir ese faltante.

“Hubo un faltante ahí, tuvimos que hacer otra estrategia, ir otra vez a las escuelas porque muchos padres de familia no llevaron a sus hijos a ponerse la segunda dosis. La semana pasada terminamos de vacunar en centros de salud, en preescolar y primarias y en la Feria de Tlaxcala. Vacunamos a 18 mil, pero faltan alrededor de 10 con mil su segunda dosis”.

En el caso de las personas adultas, observó que el alrededor del 2 por ciento de la población no respondido a los llamados y las campañas de vacunación que realizan las autoridades. “Estamos hablando de aproximadamente 28 mil o 30 mil personas que no se han querido vacunar. El tema es que ahorita no tenemos vacunas para refuerzos”.

A pesar de que se prevé una sexta ola de contagios de Covid-19, como ocurre en otros países, el funcionario federal dijo que hasta el momento no ha recibido indicaciones para realizar otra jornada para la aplicación de una quinta dosis para las personas mayores de 18 años. “Si nos mandan a vacunar otra vez, lo haremos”.