Alistan diputados reformas a leyes secundarias para elección de magistrados y jueces locales

El pleno del Congreso local agilizará la aprobación de las reformas a las leyes de Medios de Impugnación y de Instituciones y Procedimientos Electorales, ambas del estado de Tlaxcala, a fin de garantizar las condiciones de legalidad para que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) inicie el proceso electivo de jueces y magistrados del Poder Judicial, así como de los tribunales de Conciliación y Arbitraje (TCA) y de Justicia Administrativa (TJA).

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos de la LXV Legislatura local, Jaciel González Herrera confirmó que este viernes, en sesión extraordinaria y si no existen complicaciones, dichas enmiendas serán aprobadas “con las cuales, cerramos este año este tema y dejamos para el próximo otras modificaciones derivadas de esta misma enmienda constitucional”.

Abundó: “Como sabemos, el 15 de diciembre concluye el periodo ordinario. Por ello, nos fuimos a la tarea de sacar esta reforma constitucional en días pasados que ya fue aprobada y publicada. Ahorita vamos a sacar estas dos leyes secundarias, pero bueno, próximamente, creo que al inicio del próximo periodo ordinario, estaremos retomando de manera inmediata. Recordemos que pues tentativamente es un mes de receso legislativo, entonces con ello ya le estaremos dando acompañamiento a todo este proyecto integral”.

Reconoció que son diversas disposiciones secundarias que deberán adecuar, como las leyes orgánicas del Poder Judicial y de los tribunales, así como otras disposiciones, a fin armonizarlas con los nuevos ordenamientos constitucionales.

No obstante, al ser cuestionado sobre los motivos por los cuales, el decreto 119, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, tiene modificaciones con respecto al dictamen aprobado por el pleno local, como la eliminación del precepto que establecía la prohibición de intervenir en las sesiones del ITE a los consejeros representantes del Congreso local, figura inexistente, el diputado del PVEM aseveró que se trató de un error y confusión.

“Fue un tema de precisión en su momento. Decirte que fue ahí un error de impresión, ya que durante el desarrollo del trabajo legislativo, y en su momento se modificó esa parte, por ellos, dicha parte (sic) ya no está incluida, porque en efecto no existe esa figura de consejeros aquí en el Congreso del estado y por eso ya no aparece”, sostuvo a pesar de que el dictamen leído y aprobado en el pleno si lo mantuvo.

¿No hay posibilidades de que esta reforma sea impugnada? ¿No hay temor de que sea objetada? Por eso y otros motivos.

Mira, yo creo que sabemos que puede ser impugnada, pues posiblemente, por parte de alguna inconformidad que exista. Sin embargo, una cosa es que se impugne y otra cosa es que proceda. Entonces estamos convencidos que el trabajo legislativo se ha hecho apegado a la norma y yo estoy convencido que no correrá ningún riesgo, acotó.