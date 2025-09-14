Alista SSC operativo especial por motivo de las Fiestas Patrias en el estado

En el marco de las actividades programadas con motivo de las Fiestas Patrias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicará un operativo especial de seguridad en todo el estado, en coordinación con la Secretaría de Marina, Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y las 60 direcciones de Seguridad Pública municipales. El dispositivo se llevará a cabo los días 15 y 16 de septiembre, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y el orden durante los eventos cívicos, culturales y recreativos que se desarrollarán en distintos municipios de la entidad.

Durante el operativo se pondrá especial atención en zonas con alta afluencia de personas como plazas públicas, centros históricos y lugares donde se realicen los tradicionales Gritos de Independencia y los desfiles conmemorativos.

De igual forma, la Dirección de Policía Estatal de Caminos y Vialidad tiene previsto realizar cierres en el primer cuadro de la ciudad capital desde las 00:00 horas del lunes 15 de septiembre y hasta las 06:00 horas del martes 16 de septiembre, así como en puntos estratégicos como avenida Guerrero con Independencia, calle Lira y Ortega con Lardizábal, y Muñoz Camargo con Porfirio Díaz. Mientras tanto, la avenida 20 de Noviembre con calle Hidalgo y calle Xicohténcatl con Lardizábal se habilitarán para el flujo peatonal, y se llevarán a cabo cierres intermitentes en calle Porfirio Díaz y calle 1 de Mayo.

Para el desfile cívico–militar del 16 de septiembre, la circulación se cerrará de 7 a 14 horas desde la avenida Independencia con Bulevar del Maestro, abarcando además cruces como calle Del Vecino, Zitlalpopócatl, avenida Guerrero con Josefa Castelar, bulevar Mariano Sánchez con 1 de Mayo, bulevar Ocotlán con prolongación Morelos, avenida 20 de Noviembre con Hidalgo, bulevar Guillermo Valle con Arévalo, Lira y Ortega con Lardizábal, Muñoz Camargo con Porfirio Díaz, Guridi y Alcocer, Emilio Sánchez Piedras con Escalona, avenida Ribereña con Arévalo, Xicohténcatl con Lardizábal y finalmente calle Xicohténcatl con Guridi y Alcocer.

Cabe señalar que los cierres se mantendrán vigentes antes, durante y después de los festejos, a fin de brindar seguridad a la ciudadanía que asista a los actos. Por ello, se recomienda tomar previsiones y salir con anticipación para evitar contratiempos.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de implementar medidas preventivas para garantizar que las y los tlaxcaltecas disfruten de las Fiestas Patrias en un ambiente de seguridad y tranquilidad.