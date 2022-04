Alista SI entrega del nuevo Hospital General; la obra tenía más de mil pendientes: SFP

Luego de la identificación y atención a mil 292 acciones pendientes en la obra del nuevo Hospital General, iniciada en el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez, antes del próximo sábado 30 de este mes la Secretaría de Salud (SESA) recibirá el inmueble para que sea puesto en funciones.

Alfonso Sánchez García, titular de la Secretaría de Infraestructura (SI), puntualizó que el compromiso de esta dependencia es entregar las instalaciones previo a que finalice abril, por lo que la fecha para arrancar operaciones dependerá de la SESA.

Señaló que en teoría el hospital ya debe estar equipado en su totalidad y que por parte de la SI “prácticamente –agregó- tenemos todo el inmueble en condiciones de ser entregado, únicamente estábamos en el tema de pruebas de gases medicinales, energía eléctrica e instalaciones especiales”.

Por su parte, Eréndira Cova Brindis, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), refirió que esta obra, ubicada en el municipio de Apetatitlán, “estaba muy en atraso y llevaba casi un año sin avances ni comprobaciones”.

La SFP conoció de esas mil 292 observaciones o acciones pendientes “de detalle”, no en la estructura; esto es, de chapas, pintura, luminarias y otros aspectos detectados durante recorridos en la obra por parte de la SI y OPD Salud.

En esta situación la nueva administración estatal recibió la obra y “se fueron atendiendo con intervención de la Secretaría de Infraestructura y del OPD Salud Tlaxcala”, añadió.

“Había inquietud de por qué no avanzamos ni se echa a andar; entonces, la SESA hizo un recorrido de la mano con la SI para ver qué falaba y había pormenores, como la no colocación de un lavabo, el marco de puertas y otros, que los contratistas no habían concluido”, indicó.