Alianza Empresarial Turística llama a la unidad de las empresas; entrega reconocimiento a Marcos del Rosario

La Alianza Empresarial Turística del Estado de Tlaxcala hizo un llamado a la unidad y a tomar acuerdos en bien de las empresas y del empleo, por lo que pidió a los prestadores de servicios elevar la competitividad y generar más puestos de trabajo en bien de las y los tlaxcaltecas.

Este lunes se llevó a cabo una reunión entre dirigentes de 10 organismos que participan en la Alianza Empresarial Turística del Estado de Tlaxcala, en la cual se impartieron pláticas sobre seguros, auditorías, desarrollo de habilidades y competencias profesionales en protección civil y en capacitación en salud ocupacional y emergencias.

La reunión se realizó en un hotel–restaurante de Apizaco, donde el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala (AHMET), Virgilio Medellín Viveros manifestó que la suma de voluntades conllevan a obtener mejores resultados, por eso se impartieron las ponencias para que la información se aterrice entre las empresas y colaboradores.

“Los llamo a que realicemos un trabajo en unidad, a que tomemos acuerdos como empresarios para que mantengamos una buena comunicación con el sector público en sus tres niveles. Lo que deseamos es que se nos den las condiciones necesarias para que Tlaxcala siga adelante, creando mejores fuentes de empleo”, indicó.

Resaltó la importancia de crear redes entre las empresas de este sector y tener una visión clara hacia dónde van y qué quieren para Tlaxcala.

En este acto, la Alianza Empresarial de Tlaxcala entregó un reconocimiento al empresario Marcos del Rosario Haget, por su liderazgo en el sector privado y por el trabajo que desarrolla en bien de las unidades económicas.

Este reconocimiento fue respaldado por Concanaco, Fecanaco, Canaco de Tlaxcala, Chiautempan y Apizaco, Canacintra, Participación Ciudadana Tlaxco, Asociación Mexicana de Agencia de Viajes, Canirac y AHMET.

Tras recibir el reconocimiento, Marcos del Rosario advirtió que se viven tiempos muy complejos en el país y no se ve más adelante una economía boyante, se bien problemas de inseguridad en México y la falta de empleo es evidente por la falta de crecimiento.

De modo que la única forma de tratar de mitigar un poco esta situación, dijo, es estar unidos para que cuando algo pase en alguno de los sectores que representan, “tenemos que salir todos unidos a levantar la mano si es que se está viendo una injusticia. Hoy, desafortunadamente la parte del amparo que defendía a los empresarios, no existe y si una autoridad baja un sello o cancela una cuenta, ya no podemos hacer nada y eso va complicar mucho la operación y la única forma de tener presión es saliendo en conjunto y unidos”.