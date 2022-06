Algunos bancos entregan información incompleta del producto cuenta de nómina: Condusef

Los principales incumplimientos que detectó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en los bancos que ofrece el producto cuenta de nómina son entrega de información de otro producto, entrega de contrato al usuario no vigente, entrega de información incompleta ya sea porque no contiene concepto, monto y periodicidad de comisiones.

Lo anterior lo dio a conocer la titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Condusef, Marisol Núñez Vázquez, quien explicó que en la primera evaluación a los bancos que ofrecen el producto cuenta de nómina, siete de 15 instituciones obtuvieron una calificación reprobatoria, mientras que en la segunda revisión, con las observaciones y cambios ordenados, todas las instituciones obtuvieron calificación aprobatoria.

Explicó que la Condusef realizó una supervisión en materia de transparencia financiera y calidad de la información que se da al usuario al contratar el producto tipo cuenta de nómina (no básica) durante 2021, mediante el análisis de la información de los principales bancos otorgantes de este producto.

En total, se evaluaron 15 bancos, los cuales representan el 99.9 por ciento del total de la captación asociada a este producto, destacando BBVA México (42.6 por ciento), Banorte (18.1 por ciento), Banamex (16.8 por ciento) y Santander (12.7 por ciento).

En la primera etapa se analizan los documentos contractuales e información que utilizan las entidades financieras con los usuarios, por lo que se solicitan expedientes de clientes que contienen documentos como contrato de adhesión, su carátula, el estado de cuenta y también se revisa la página de internet y la publicidad impresa que utilizan con el público en general, para verificar que cumplan con la normatividad aplicable y contengan información consistente, veraz y oportuna.

De esta revisión se obtuvo la primera calificación, misma que fue publicada en el Buró de Entidades Financieras.

Sobre las irregularidades normativas detectadas, la Condusef informó a las entidades financieras y les ordenó llevar a cabo un Programa de Cumplimiento Forzoso, con el propósito de que solventaran dichas irregularidades.

En la segunda evaluación, la Condusef analizó nuevamente la documentación remitida por las entidades para obtener la segunda calificación que será publicada de igual manera en el Buró de Entidades Financieras.

En la primera revisión la calificación promedio de los bancos se ubicó en 6.3 puntos, en escala de cero a 10, siendo cero la mínima calificación y 10 la máxima. Sólo siete de los 15 bancos evaluados obtuvieron una calificación menor al promedio y solo uno, BBVA, obtuvo la máxima calificación de 10.

Sin embargo y derivado de los cambios que se ordenaron, para la segunda revisión el promedio de calificación se ubicó en 8.6 puntos, resaltando que Afirme e Inbursa de tener una calificación reprobatoria, lograron obtener un 10.

Otras entidades como HSBC, Mifel, Banorte, Multiva y Autofin, en la primera revisión obtuvieron calificaciones reprobatorias y en la segunda mejoraron de manera importante su calificación.

Los principales incumplimientos que se detectaron fueron: contrato de adhesión, entrega de información de otro producto, entrega de contrato al usuario no vigente, entrega de información incompleta porque no contiene concepto, monto y periodicidad de comisiones

Además, entrega de carátula no vigente en el RECA, no se establece claramente el concepto, monto y la periodicidad de cobro de todas las comisiones que genera el producto; la página no es clara y puede inducir a error o confusión. La revisión que se realiza tiene por objeto que los usuarios que contraten este tipo de productos, tengan la documentación contractual e información suficiente, clara y oportuna que requieren en términos de la normatividad vigente.