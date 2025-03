Algunas personas quieren dañar con notas sobre cosas que no existen en materia delictiva, asevera Cuéllar; afectan al turismo, indica

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros aseveró que hay algunas personas “que quieren hacer daño” al publicar notas informativas sobre “cosas que no existen” en el estado en materia delictiva, pero que afectan al sector turístico.

La mandataria hizo este comentario durante la inauguración del Centro de Control y Comando municipal (C2) de Santa María Tocatlán, con el cual su administración llega al número 30 de este tipo de espacios puestos en marcha.

Recalcó que trabajar para este rubro “es muy complejo, se requiere de mucha infraestructura, de mucha tecnología, de mucha inversión”, pero remarcó que Tlaxcala ha destinado recursos para la adquisición de tecnología y equipamiento.

Acentuó que si se realiza un recuento de 15 años hacia atrás, ahora se tiene el menor número de delitos en la entidad, pero se debe seguir con los trabajos para conservar esta condición.

“Porque también pasa a otra cosa, de repente hay alguien que saca notas que no son ni siquiera del estado, nos ha pasado varias veces; decimos, a ver eso no es en Tlaxcala, eso no ha pasado aquí, de repente pasa eso seguido, a veces, por algunas personas que quieren hacer de una cosa que no existe, (hacer) una nota que afecta”.

Resaltó que esto perjudica “porque si los turistas quieren venir”, desean que sea un lugar seguro, y machacó que por este clima de tranquilidad que les ofrece Tlaxcala, se han realizado nueve eventos mundiales deportivos, durante su administración.

La gobernadora recalcó que “no hay día que no esté al pendiente” en esta materia, ya que preside el desarrollo de las mesas para la paz y seguridad.

En tanto, Maximino Hernández Pulido, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), enfatizó que Tlaxcala mantiene condiciones de mayor seguridad, comparativamente con otras entidades y a pesar “de que pasan cosas”, de que hay robos de vehículos, que son el “dolor de cabeza” y de que el secuestro “es un tema muy complejo”, pero que afortunadamente “alguna banda que quiso enquistarse en el estado, fue desactivada oportunamente”.

“Sin embargo, a veces un pueblo tan pequeño como el de Tlaxcala, ante un solo evento, hacemos una gran fiesta, pero eso no es estadística que da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad”, expresó.

En su turno, Sergio Avendaño Pérez, alcalde de Tocatlán, dijo que este municipio ha dignificado a elementos policíacos al dotarlos de las herramientas y equipos necesarios para desempeñar su función.

Afirmó que la mayoría de oficiales de esta corporación municipal, “no solo están aprobados en control de confianza, sino que también cuentan ya con su Certificado Único Policial (CUP)”, lo que ha permitido recibir equipos de armamento y capacitaciones.

Anotó que las acciones de seguridad, apoyadas en el C2, se suman los recorridos de prevención y desuación del delito, como el robo de vehículos, y subrayó que Tocatlán ha trabajado para la homologacion salarial de policías.

“Sin embargo, por razones ajenas a esta administración, fuimos sancionados con el retiro del subsidio del Fortamun ( Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal), situación que afecta a nuestro presupuesto, vamos a hacer lo necesario para cumplir con nuestras obligaciones”.

Al respecto, Maximino Hernández Pulido puntualizó que este tipo de situaciones se debe a que el presidente municipal ha heredado un problema administrativo y que no es atribuido al actual, Sergio Avendaño.

“Es importante decirlo públicamente porque de pronto les cargan la mano, sobre todo, sus opositores”, de ahí que el gobierno estatal reencauza y le brinda el acompañamiento al presidente de Tocatlán, al igual que a otros 10 alcaldes que se encuentran en la misma situación, para ver la forma “en la que no les pegue, digamos, esta falta de apoyo”.

Reiteró que es importante corregir la presentación de los informes trimestrales ante Fortamun, pues lo que la Federación pide es que las autoridades municipales inviertan correctamente los recursos para seguridad. Asimismo, reconoció a Tocatlán por el nivel de certificación de sus elementos policíacos.