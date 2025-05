Algo que me ha caracterizado es que tengo amigos y amigas en todos lados, de todos los colores y de todos los sabores: Vázquez Conchas

Al desfile por el Día Internacional del Trabajador del magisterio asistió el diputado federal Raymundo Vázquez Conchas, quien fue cuestionado sobre su presencia en el evento y, sobre todo, por una fotografía reciente en la que aparece junto a Pedro Haces y Mariano González Aguirre, donde medios de comunicación sugirieron la incorporación del segundo a Morena.

Vázquez Conchas asistió al evento para respaldar, según dijo, “las demandas reales del pueblo trabajador” y reiteró que su labor como legislador no puede limitarse a los escritorios. “Creo que cada año se vive una sensación distinta y yo, en lo personal, pues agradecido por la invitación que me hacen”, señaló. “Aquí es donde debemos estar todos los funcionarios, escuchando el sentimiento de la demanda de los trabajadores”.

Al ser abordado sobre la imagen junto a Pedro Haces y Mariano González Aguirre, el diputado fue directo: “Creo que algo que me ha caracterizado es que tengo amigos y amigas en todos lados, de todos los colores y de todos los sabores”.

El legislador de Morena argumentó que se trata de relaciones personales que ha construido a lo largo del tiempo. “A Ray Vázquez Conchas no lo siguen hoy. Me han acompañado de vida en muchos momentos”, afirmó. “Y el hecho de que se manifieste en una fotografía un mensaje, creo que es la amistad, el cariño que le tienen a mí y yo también le tengo a mis amigos”.

Respecto a una posible incorporación de Mariano González Aguirre a otro partido político, señaló: “Mariano se ha sumado desde hace mucho tiempo a la amistad y seguramente que también habrá de hacerlo. Habrá que preguntarle a él”, dijo. Pero no cerró la puerta a alianzas: “Siempre los buenos deseos serán bienvenidos en todos los lugares”.

Sobre si seguirá apareciendo con personajes de otros partidos, el diputado respondió: “A mí me apoyan, me ayudan y me saludan de todos los colores: del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, del Verde, del Partido del Trabajo y, desde luego, desde el gran movimiento que es Morena”.

Sobre Pedro Haces, señaló que “es un líder importantísimo que merece recordarse porque es un luchador incansable por los derechos de las y los trabajadores de nuestra República”.

Por otro lado, recordó su participación reciente en tribuna en la Cámara de Diputados, donde dijo haber rendido tributo a la clase obrera del país. “Nos toca rendir hoy un tributo a la clase trabajadora. Es necesario que se reconozcan los derechos laborales en todos los aspectos”, expresó. Y aseguró que la línea de la presidenta Claudia Sheinbaum es clara: “Todo el apoyo en mejora continua de las y los trabajadores”.

Vázquez Conchas llamó a no encasillar el diálogo político. “No podemos ser omisos y quedarnos en un escritorio. Hay que escuchar lo que nuestra gente necesita”, insistió.

Para concluir, subrayó avances legislativos en materia laboral, destacando la reforma al artículo 123 constitucional. “Desde que iniciamos se logró reformar la ley para que el salario mínimo nunca sea menor a la inflación nacional”, explicó. También se refirió a los derechos de los trabajadores: “Nunca habrá solamente dádivas de propinas. Siempre debe existir un salario digno”.