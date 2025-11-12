Alfonso Sánchez García pone al servicio de los capitalinos nuevos vehículos para obras y servicios públicos

Para reforzar las labores de mantenimiento, alumbrado y servicios públicos en beneficio de las familias capitalinas, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, puso en marcha la mañana de este miércoles dos nuevas unidades operativas: un camión de volteo y una grúa especializada en alumbrado público, que fortalecerán el trabajo cotidiano de las direcciones de Servicios Públicos y Ecotecnologías, así como de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Acompañado por la síndica municipal Ivonne Hernández Blancas y los titulares de ambas áreas, Marco Antonio Valencia Barrientos e Iram Papaqui Texpa, el alcalde dio el banderazo de salida a las unidades frente al Palacio Municipal.

El presidente destacó que esta acción forma parte del compromiso permanente de su administración por modernizar la infraestructura operativa y brindar servicios más eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía.

Además, Alfonso Sánchez García subrayó que cada inversión en equipamiento busca responder con eficacia a las necesidades del centro de la ciudad y de las diferentes comunidades.

“El trabajo que realizan nuestras direcciones todos los días es esencial para mantener una ciudad funcional y con buena imagen. Con estas nuevas unidades vamos a avanzar en el bacheo, en la mejora de luminarias y en la poda de árboles”, enfatizó el edil.

Cabe destacar que estas unidades se suman a una flotilla que el pasado 5 de agosto entró en operaciones, con la entrega de nueve patrullas totalmente equipadas que han fortalecido el rubro de seguridad, además de tres camiones compactadores de basura y seis camionetas utilitarias.

Durante este evento estuvo presente Carlos López Suárez, Coordinador del Parque Vehicular, así como personal de las diferentes áreas administrativas del Ayuntamiento.