Lunes, septiembre 8, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Alfonso Sánchez García impulsa un gobierno digital y cercano con el asistente virtual “Xicoh”

La Redacción

En el marco de su Primer Informe de Gobierno, el alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García anunció la puesta en marcha de “Xicoh”, un asistente virtual de inteligencia artificial que permitirá a la ciudadanía realizar consultas de información, trámites y pagos de manera innovadora y simplificada.

Durante su mensaje ciudadano, el alcalde enfatizó que la atención a la gente es un eje prioritario en su administración para consolidar un gobierno más eficaz, por eso con esta herramienta digital, busca transformar sustancialmente la atención al público.

En un ejercicio inédito, el propio “Xicoh” tomó la palabra frente a la ciudadanía para presentarse como “un vecino y amigo que llega para hacer la vida más fácil”. El asistente virtual destacó que brindará información general de todas las áreas del ayuntamiento, incluidos horarios, servicios y hasta ubicación por GPS, con la ventaja de estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

“Este gobierno estará, literalmente, al alcance de un WhatsApp”, expresó “Xicoh”, al subrayar que la herramienta seguirá creciendo para incorporar más trámites y servicios en beneficio de la población.

El público asistente conoció que, de entrada, el sistema podrá atender procesos como apertura y refrendo de licencias de funcionamiento, trámites del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), así como inscripciones a talleres culturales y a la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala.

En su oportunidad, el secretario de Movilidad y Transporte del estado, Marco Tulio Munive Temoltzin aplaudió este gran paso dado por el alcalde Alfonso Sánchez García para simplificar trámites y acercar procesos innovadores.

“Me gustó mucho el detalle de transitar al área digital con Xicoh; estamos empezando a ir a la vanguardia con otros estados y países gracias a estas acciones que está realizando Alfonso Sánchez”, remarcó el funcionario estatal.

En puerta, la certificación de gestión de calidad

Alfonso Sánchez subrayó que esta y otras acciones implementadas por su administración representan un paso firme hacia una ciudad más moderna y eficiente, donde la innovación tecnológica se alinea con el compromiso institucional de ofrecer servicios de calidad.

Como parte de la misma ruta de modernización, el presidente municipal anunció que el ayuntamiento se encuentra en proceso de implementar el Sistema de Gestión de Calidad para certificar los procesos de la Tesorería bajo la norma ISO 9001.

Con esta certificación, Tlaxcala capital será el primer municipio del estado en contar con un estándar internacional reconocido, lo que permitirá mayor eficiencia administrativa, reducción en los tiempos de respuesta, transparencia, finanzas sanas y, sobre todo, combatirá la corrupción.

