Jueves, octubre 23, 2025
Alfonso Sánchez García escuchó a familias de San Gabriel Cuauhtla

La Redacción

Para mantener un gobierno cercano, que atiende y responde, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, encabezó una jornada de audiencias públicas en la comunidad de San Gabriel Cuauhtla, donde escuchó de manera directa las inquietudes, peticiones y propuestas de las y los vecinos.

A través de este ejercicio de diálogo abierto, el alcalde refrendó su compromiso de trabajar hombro a hombro con la ciudadanía para construir soluciones que fortalezcan el bienestar y la calidad de vida en la capital.

Durante la jornada, el edil capitalino destacó que “escuchar a la gente es la mejor forma de gobernar”, y aseguró que cada encuentro con la población permite atender de manera más precisa las necesidades reales de las colonias y comunidades.

Las y los habitantes de San Gabriel Cuauhtla reconocieron la disposición del presidente municipal y de su equipo en el Ayuntamiento, quienes atendieron de manera personal temas relacionados con servicios públicos, seguridad, infraestructura y programas de apoyo.

Entre sonrisas, saludos y diálogo directo, las familias compartieron sus inquietudes y agradecieron que el alcalde salga al territorio y no se quede en las oficinas.

Estas jornadas de atención ciudadana forman parte de una estrategia permanente del Gobierno Municipal para fortalecer la confianza, la transparencia y la cercanía con la gente.

