Alfonso Sánchez felicita a Claudia Sheinbaum por su primer año de gobierno en visita a Tlaxcala

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García acompañó este viernes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita al Parque Andén de Apizaco, donde compartió con las y los tlaxcaltecas los resultados más significativos de su primer año de gobierno en favor de las familias tlaxcaltecas.

- Anuncio -

En este marco, el alcalde capitalino felicitó a la mandataria por el trabajo realizado en beneficio de las y los mexicanos, reconociendo los avances y el impulso que su administración ha dado a políticas públicas que impactan de manera positiva en la vida de la gente.

Junto a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, funcionarios estatales y municipales, así como cientos de ciudadanos, el edil capitalino atestiguó esta cuarta gira oficial de la presidenta de la República a Tlaxcala, que se vivió en un ambiente de entusiasmo y cercanía.

A lo largo del evento, con empatía y calidez, Alfonso Sánchez García saludó a quienes se acercaron para dialogar y pedirle una selfie, gesto que reflejó su sencillez y el vínculo de confianza con la ciudadanía.