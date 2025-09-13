Viernes, septiembre 12, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Alfonso Sánchez felicita a Claudia Sheinbaum por su primer año de gobierno en visita a Tlaxcala

La Redacción

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García acompañó este viernes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita al Parque Andén de Apizaco, donde compartió con las y los tlaxcaltecas los resultados más significativos de su primer año de gobierno en favor de las familias tlaxcaltecas.

En este marco, el alcalde capitalino felicitó a la mandataria por el trabajo realizado en beneficio de las y los mexicanos, reconociendo los avances y el impulso que su administración ha dado a políticas públicas que impactan de manera positiva en la vida de la gente.

Junto a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, funcionarios estatales y municipales, así como cientos de ciudadanos, el edil capitalino atestiguó esta cuarta gira oficial de la presidenta de la República a Tlaxcala, que se vivió en un ambiente de entusiasmo y cercanía.

A lo largo del evento, con empatía y calidez, Alfonso Sánchez García saludó a quienes se acercaron para dialogar y pedirle una selfie, gesto que reflejó su sencillez y el vínculo de confianza con la ciudadanía.

