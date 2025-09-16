Alfonso Sánchez destaca orgullo patrio de las familias capitalinas a lo largo del desfile del CCXV aniversario de la Independencia

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García presenció el desfile cívico–militar conmemorativo del CCXV aniversario de la Independencia de México, al acompañar a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien presidió este acto, y en el que también estuvieron presentes funcionarias y funcionarios de los gobiernos municipal y estatal.

Antes, como parte del protocolo, el alcalde desfiló junto con funcionarios municipales y estatales las principales calles de la capital, donde pudo saludar con calidez a las y los ciudadanos.

Luego se unió al presídium oficial, encabezado por la gobernadora, desde donde aplaudió el paso de contingentes escolares, militares y de seguridad pública, desfile en el que destacó la presencia de los elementos de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad de la capital.

Al finalizar el desfile conmemorativo, con un mensaje de cercanía y confianza, Sánchez García resaltó que el éxito de estas celebraciones está en la emotividad de los actos cívicos y en el esfuerzo coordinado entre el municipio y el Gobierno del Estado para que las fiestas patrias se desarrollaran en un ambiente de paz y tranquilidad.

El desfile estuvo lleno de color, alegría y orgullo patrio, donde niñas, niños y jóvenes bien uniformados, hasta contingentes militares y cuerpos de seguridad y emergencia, arrancaron aplausos y muestras de admiración de la gente.