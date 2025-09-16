Martes, septiembre 16, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Alfonso Sánchez destaca orgullo patrio de las familias capitalinas a lo largo del desfile del CCXV aniversario de la Independencia

La Redacción

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García presenció el desfile cívico–militar conmemorativo del CCXV aniversario de la Independencia de México, al acompañar a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien presidió este acto, y en el que también estuvieron presentes funcionarias y funcionarios de los gobiernos municipal y estatal.

- Anuncio -

Antes, como parte del protocolo, el alcalde desfiló junto con funcionarios municipales y estatales las principales calles de la capital, donde pudo saludar con calidez a las y los ciudadanos.

Luego se unió al presídium oficial, encabezado por la gobernadora, desde donde aplaudió el paso de contingentes escolares, militares y de seguridad pública, desfile en el que destacó la presencia de los elementos de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad de la capital.

Al finalizar el desfile conmemorativo, con un mensaje de cercanía y confianza, Sánchez García resaltó que el éxito de estas celebraciones está en la emotividad de los actos cívicos y en el esfuerzo coordinado entre el municipio y el Gobierno del Estado para que las fiestas patrias se desarrollaran en un ambiente de paz y tranquilidad.

- Advertisement -

El desfile estuvo lleno de color, alegría y orgullo patrio, donde niñas, niños y jóvenes bien uniformados, hasta contingentes militares y cuerpos de seguridad y emergencia, arrancaron aplausos y muestras de admiración de la gente.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Presidenta Sheinbaum luce vestido de Virginia Arce en su primer Grito de Independencia

La Redacción -
La noche del 15 de septiembre quedará grabada en la memoria de Virginia Verónica Arce Arce. Mientras millones de mexicanas y mexicanos seguían por...

Paseo Bravo, un lugar olvidado que no atrae al turismo y que carece de servicios: Colegio de Ingenieros

Denise Lucero -
Las administraciones municipales de por lo menos las últimas cinco décadas no han aprovechado el potencial del Paseo Bravo, pues hoy es un lugar de tránsito que...

Esperan 600 mil visitantes en la Feria de Tlaxcala: Secture

Dania Corona Muñoz -
La Feria de Tlaxcala se perfila como uno de los eventos turísticos más importantes del año en la entidad, afirmó el titular de la...

Más noticias

Sube a 15 el número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

La Jornada -
Ciudad de México. La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó un nuevo fallecimiento de una de las víctimas de la explosión...

Muere el actor, director y productor Robert Redford a los 89 años

La Jornada -
El actor, director y productor Robert Redford, que era a la vez el galán por excelencia de Hollywood y un influyente defensor del cine...

México y 15 países llaman a evitar violencia contra Global Sumud

La Jornada -
Ciudad de México. México y otros 15 países hicieron este martes un llamado conjunto para evitar actos de violencia contra la Flotilla Global Sumud, que...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025