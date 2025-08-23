Alfonso Sánchez desincorporará parque vehicular obsoleto para reforzar con nuevo a seguridad y servicios

Tras más de una década de abandono, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, puso en marcha un proceso integral para regularizar y dar orden al parque vehicular del Ayuntamiento capitalino, por lo que —tras un proceso de desincorporación y subasta—, se reinvertirán los recursos en unidades para áreas estratégicas como Seguridad Pública y Servicios.

- Anuncio -

El alcalde capitalino supervisó personalmente las unidades que han sido reunidas en un solo espacio para proceder a los trámites correspondientes. De manera previa, y por instrucción suya, áreas encabezadas por la Sindicatura, tales como la Dirección Administrativa, Control Interno, Seguridad, Servicios Públicos y Parque Vehicular, entre otros, trabajaron de manera coordinada para revisar la situación de motocicletas, automóviles, camionetas y camiones.

Las unidades con posibilidad de reparación serán reincorporadas al servicio de las diferentes áreas municipales, mientras que aquellas que ya cumplieron su vida útil serán dadas de baja con la debida autorización del Congreso del Estado.

Este proceso garantiza que el patrimonio municipal se aproveche de la mejor manera, con eficiencia y transparencia, destacó la síndico municipal, Ivonne Hernández Blancas, quien acompañó al alcalde durante este recorrido.

- Advertisement -

El procedimiento, realizado bajo los lineamientos del Órgano de Fiscalización Superior, contempla fases estrictas como la identificación documental de las unidades, la acreditación de la propiedad municipal, la baja de placas ante la Secretaría de Movilidad y la regularización de adeudos de hasta más de una década.

Con estas acciones, la administración de Alfonso Sánchez García aprovecha con responsabilidad los recursos y los reinvierte en favor del bienestar y seguridad de la ciudadanía tlaxcalteca.