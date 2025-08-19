Alfonso Sánchez camina con vecinos las calles de Ixtulco; coordina respuesta institucional tras daños por lluvia

Las huellas de la tormenta del domingo aún eran visibles este lunes en Ixtulco: calles encharcadas y viviendas afectadas.

En medio de ese escenario, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, decidió recorrer a pie las zonas más dañadas, para ver de primera mano los estragos, escuchar a los vecinos y dar respuesta inmediata con acciones institucionales.

La caminata inició en las calles Morelos y Laguna Azul, donde varias viviendas se anegaron. Ahí, entre el lodo, el alcalde dialogó con familias que solicitaron ayuda para la limpieza de la zona inundada, agilizar las obras de drenaje que se ejecuta en el área y reforzar la seguridad.

La respuesta del alcalde fue directa, al instruir de inmediato a los titulares de Obras Públicas, Servicios Municipales y de la CAPAM intervenir la zona, intensificar la limpieza, el desazolve y la atención a cada vivienda.

El compromiso fue más allá, cuando giró instrucciones a la Dirección de Seguridad municipal para fortalecer los rondines en la zona, si es necesario conjuntamente con la Guardia Nacional.

El recorrido a pie del alcalde y los vecinos se dirigió por la Vía Corta hacia la zona de la Cruz Roja, justo donde se llevan a cabo obras del nuevo puente.

Al llegar a la colonia Industrial, sobre la calle Molino, zona limítrofe con Chiautempan, el alcalde constató personalmente el problema de registros de drenajes saturados. “Esto hay que atenderlo ya, antes de que vuelva a llover”, fue la instrucción mientras pedía a CAPAM el uso inmediato del camión Vactor.

Uno de los problemas que se detectó es que los vecinos desahogan sus drenajes pluviales en la red sanitaria, eso satura y genera problemas. Por eso, Alfonso Sánchez recomendó a los lugareños evitarlo.

El recorrido siguió por Barranca Briones que colinda con las calles Próspero Cahuantzi, Ferrocarril Mexicano y Reforma, por donde fue evidente la caída de dos árboles y de ramas en el cauce.

Ya para este punto, el edil capitalino se centró en la gestión de maquinaria pesada ante el gobierno del estado para el retiro de los árboles.

Fueron más de dos horas de recorrido, unos 5 kilómetros de camino, y de contacto con la gente que habita al margen de la barranca y en la calle.

El presidente de comunidad, Hugo Sánchez Montes, acompañó el recorrido y destacó la disposición del edil capitalino: “Su presencia nos da certeza. Ver al presidente aquí, caminando con nosotros y viendo los daños, nos da confianza de que no estamos solos”, afirmó.

El andar del presidente municipal por las calles de Ixtulco dejó constancia de que la atención a las familias afectadas se hace con cercanía, coordinación y respuesta inmediata.