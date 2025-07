Alertan por “prepas patito” que estafan con certificados falsos en Tlaxcala

En Tlaxcala, proliferan supuestas “preparatorias abiertas” que ofrecen terminar los estudios en plazos tan cortos como 15 días o un mes, pero en realidad entregan constancias falsas sin validez oficial, advirtió el coordinador estatal de Preparatoria Abierta, José Benancio Hernández, quien señaló que se trata de un esquema de fraude que afecta cada vez a más personas.

“No se dejen engañar. Ahorita están saliendo muchas publicaciones en diferentes tipos de plataformas en donde les están ofreciendo preparatorias en un mes, e incluso 15 días. La única preparatoria abierta es la que tenemos aquí”, afirmó Hernández, en entrevista.

Las víctimas de estas estafas suelen descubrir la falsedad de los certificados cuando intentan inscribirse a la universidad o solicitar empleo, y sus documentos son rechazados por no contar con respaldo de la Secretaría de Educación Pública del Estado(SEPE). “Ya cuando nos llegan aquí, ya llegan a las universidades y las universidades o los centros laborales nos mandan para verificar si es real o auténtico su papel, y aquí ya les mandamos todos esos que son falsos”, explicó.

Hernández señaló que han identificado al menos 15 casos de “prepas patito”, incluso una de ellas promocionada afuera de un partido político. “Hasta en el PRI tenía afuera una lona que decía que podrías cursar tu preparatoria abierta en dos meses, luego otros que prometen la universidad en seis meses. Fíjese: una licenciatura en seis meses”.

Estas escuelas cobran montos significativos por sus servicios, pues señaló que mínimo los tlaxcaltecas invierten 8 mil pesos en instituciones sin validez oficial. “No menos de ocho mil pesos”, lamentó el coordinador, al señalar que muchas veces los responsables desaparecen sin dejar rastro.

Además del impacto económico, las consecuencias académicas y legales son graves. Algunas personas llegan incluso a terminar una licenciatura o una maestría con documentos falsos de bachillerato, lo cual anula todo su avance académico. “Entonces, pues ya ahí se acaba todo porque tienen que volver a estudiar preparatoria, universidad, maestría”, dijo.

A pesar de que se les aconseja denunciar, muchos afectados no lo hacen. “Les decimos: ‘pues vayan y hagan la denuncia correspondiente’. Pero dicen: ‘¿qué creen? Donde estaban ya no están’. Porque sí, defraudan y luego se van a otro municipio, o se van del estado, a Puebla, Hidalgo, Cuernavaca”, narró Hernández.

Las instituciones fraudulentas utilizan logotipos falsificados e incluso entregan documentos que parecen más elaborados que los oficiales. Aunque insistió en que esos papeles no tienen ningún valor oficial.

El coordinador subrayó que no hay forma de revalidar los estudios cursados en estas supuestas escuelas. “No, no, pues no se puede. Inclusive hasta los que vienen de otros subsistemas tienen que revalidar ante la oficina respectiva”, explicó.

La Preparatoria Abierta oficial cuenta con 22 asignaturas y un proceso regulado por la SEPE. Aunque es flexible en horarios y avances, no se trata de un trámite exprés. En algunos casos, quienes vienen de otras instituciones pueden revalidar algunas materias, pero el proceso es riguroso y lleva tiempo.

Finalmente, Hernández pidió a la ciudadanía estar alerta y no dejarse llevar por promesas falsas. “¿Cómo pueden creer que les pueden entregar un certificado en 15 días?”, concluyó.