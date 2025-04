Alerta Fonacot sobre gestores que cobran por agendar citas

La directora estatal del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) en Puebla, Veracruz y Tlaxcala, Susana del Muro Jaime alertó sobre la operación de gestores que cobran a los derechohabientes para programar una cita más rápida o un importe mayor de crédito, cuando todos los servicios de este organismo son gratuitos.

“Es importante alertar a los trabajadores para no caer en manos de esos gestores que cobran por el servicio, pues todos los trámites son 100 por ciento gratuitos… se ha detectado en Tlaxcala que cuando un trabajador ingresa a la página oficial se estaba desviando a otro sitio, lo cual se atiende desde el área correspondiente de oficinas centrales. Además, hay grupos que están engañando y timando a los trabajadores diciéndoles que a través de ellos podrían gestionar una cita más rápida o un importe mayor”, expuso.

“Me gustaría aclarar a todos los trabajadores que no existen gestores y que hay candados a nivel nacional que no permiten ni siquiera a los directivos que podamos alterar o modificar el sistema, el trámite es 100 por ciento gratuito, pero hay gestores que les cobran comisión a trabajadores que convencen y engañan al llevarlos hasta la puerta de la oficina de Fonacot y les advierten que no tienen que hacer saber dentro que los van acompañando”.