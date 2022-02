Alerta AMAV sobre supuestas empresas que ofrecen recorridos sin cumplir el servicio

La filial Tlaxcala de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) detectó alrededor de 10 casos de supuestas empresas que abren cuentas en redes sociales para ofrecer recorridos, pero al final incumplen con el servicio e incurren en lo que puede catalogarse como fraude, reveló su presidente Abraham García Carpintero.

“Hemos detectado alrededor de 10 casos de empresas que no tienen un local físico, sino que abren una cuenta en Facebook, se dicen que son agentes de viajes o transportadoras, a la mejor es gente que tiene una camioneta de 10, 12 o 20 plazas que por la pandemia se dedica a dar recorridos y obviamente si no pueden cumplir caen en el fraude y ahí es donde se recomienda recurrir a la AMAV, con personas expertas en ese tipo de excursiones”, refirió en entrevista.

Es por ello que la AMAV mantiene firme la intención de realizar un censo sobre las agencias de viajes que operan de manera formal en Tlaxcala, pues por la pandemia este proyecto se quedó en stand by.

“En diciembre pasado nos dimos a la tarea de hacer un recorrido por los negocios que ya tienen nombre, dirección y teléfono, pero llamamos al número y no contestan, entonces vamos ir físicamente a levantar el censo e invitarlos a que se afilien a la AMAV”, detalló.

García Carpintero observó que hay muchas cuentas en internet de agentes de viajes que ofrecen transportación, suponemos que trabajan desde casa y no sabemos si realmente cuenten con este servicio. “Hemos visto en redes sociales quejas de que la página fulanita no me cumplió lo que le compré, me iba a llevar a tal lugar y me canceló, ahora me deja en visto, ya me bloqueó y no me contesta”.

En tal sentido, dijo que la AMAV tiene el interés de evitar que los paseantes enfrenten una situación de esa naturaleza, porque hay personas que no son agentes de viajes y se hacen llamar como tales o agentes tour operadores, pero no lo son y “eso obviamente causa que caigan en un fraude, así sean 500 pesos es lo mismo que el que te defrauda con 50 mil pesos”.

Abundó que por la pandemia han surgido casos de personas que se dedican a dar recorridos y obviamente no tienen la experiencia para cumplir con un servicio formal y de calidad.

Al iniciar 2022, esta asociación tiene ocho socios y se espera la integración de cinco más con la idea de llegar a 15.

“El año 2021 fue de menos a más, fue mejor para algunos y esperamos que 2022 sea mejor por todo lo que se trabajó en cuanto a la preparación de productos turísticos”, concluyó.