Martes, noviembre 4, 2025
NoticiasEstado

Aleks Syntek hizo vibrar a los asistentes en el Teatro del Pueblo de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”

La Redacción

El Teatro del Pueblo de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” se llenó de emoción con la presentación de Aleks Syntek, quien celebró 35 años de trayectoria artística junto a sus seguidores.

- Anuncio -

El intérprete ofreció un espectáculo cargado de éxitos, nostalgia y conexión con el público tlaxcalteca.

Desde los primeros acordes, el artista logró que el público coreara cada tema, creando una atmósfera de entusiasmo y afecto.

Canciones icónicas como “Sexo, Pudor y Lágrimas” y otros clásicos del pop latino formaron parte del repertorio que mantuvo la energía en alto durante toda la velada.

- Advertisement -

Durante su intervención, Syntek expresó su gratitud por regresar a Tlaxcala, destacando el cariño del público y la riqueza cultural del estado.

“Tlaxcala es una tierra con mucha tradición. Me siento feliz de estar aquí celebrando con ustedes”, compartió entre aplausos de los asistentes.

Su entrega total en el escenario fue reconocida por el público que, con ovaciones, manifestó su alegría y agradecimiento.

- Advertisement -

La participación de Aleks Syntek forma parte de la programación musical del Teatro del Pueblo, que se desarrolla del 23 de octubre al 17 de noviembre como parte de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”.

El evento reúne a artistas nacionales de renombre y ofrece espectáculos gratuitos para toda la familia.

Para consultar el programa completo de actividades, el público puede acceder a las redes sociales oficiales en Facebook, TikTok e Instagram como @Tlaxcala la Feria de Ferias 2025, o comunicarse al teléfono 246 123 96 45.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Hasta ahora, ha sido reducida la deportación de poblanos por el gobierno de Trump; van 7 mil

Yadira Llaven Anzures -
De enero a octubre de este año, un total de 7 mil 150 migrantes han sido deportados desde Estados Unidos a Puebla, como resultado...

En la BUAP analizarán papel de radios comunitarias en la defensa del territorio

Martín Hernández Alcántara -
Con la participación de más de 500 ponentes de toda América Latina, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Secretaría de Ciencia,...

FGE remueve a titular de la Feidai tras denuncias públicas por irregularidades en detención de 79 personas en Texmelucan

Isaí Pérez Guarneros -
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó este martes la designación de Diego Domínguez Idalias como nuevo titular de la Unidad Especializada en Delitos...

Más noticias

Qatar y seis países más rechazan cualquier forma de tutela externa en Gaza

La Jornada -
Estambul. Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán, Indonesia y Turquía pidieron ayer que la franja de Gaza sea gobernada exclusivamente por palestinos...

México seguirá con su tradición humanista de otorgar asilo político: SRE

La Jornada -
Ciudad de México. El gobierno de México reiteró que continuará con su tradición humanista de otorgar asilo político a personas perseguidas políticas en otras...

EU no enviará agentes para combatir crimen organizado en México: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó la posibilidad de que Estados Unidos pudiera enviar más agentes y tropas a combatir el crimen...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025