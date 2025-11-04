Aleks Syntek hizo vibrar a los asistentes en el Teatro del Pueblo de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”

El Teatro del Pueblo de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025” se llenó de emoción con la presentación de Aleks Syntek, quien celebró 35 años de trayectoria artística junto a sus seguidores.

- Anuncio -

El intérprete ofreció un espectáculo cargado de éxitos, nostalgia y conexión con el público tlaxcalteca.

Desde los primeros acordes, el artista logró que el público coreara cada tema, creando una atmósfera de entusiasmo y afecto.

Canciones icónicas como “Sexo, Pudor y Lágrimas” y otros clásicos del pop latino formaron parte del repertorio que mantuvo la energía en alto durante toda la velada.

- Advertisement -

Durante su intervención, Syntek expresó su gratitud por regresar a Tlaxcala, destacando el cariño del público y la riqueza cultural del estado.

“Tlaxcala es una tierra con mucha tradición. Me siento feliz de estar aquí celebrando con ustedes”, compartió entre aplausos de los asistentes.

Su entrega total en el escenario fue reconocida por el público que, con ovaciones, manifestó su alegría y agradecimiento.

- Advertisement -

La participación de Aleks Syntek forma parte de la programación musical del Teatro del Pueblo, que se desarrolla del 23 de octubre al 17 de noviembre como parte de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”.

El evento reúne a artistas nacionales de renombre y ofrece espectáculos gratuitos para toda la familia.

Para consultar el programa completo de actividades, el público puede acceder a las redes sociales oficiales en Facebook, TikTok e Instagram como @Tlaxcala la Feria de Ferias 2025, o comunicarse al teléfono 246 123 96 45.