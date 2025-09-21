Alcanza campaña de vacunación contra sarampión 92% de cobertura: Sesa

El titular de la Secretaría de Salud (Sesa), Rigoberto Zamudio Meneses informó que la campaña de vacunación contra el sarampión tiene un 92 por ciento de cobertura en Tlaxcala, por lo que faltan tres puntos para llegar al 95 por ciento previsto en esta acción para proteger a la población contra esta enfermedad.

En entrevista colectiva, refirió que a la fecha se han vacunado a 11 mil 800 niños de cero a 18 meses de edad contra el sarampión y a 25 mil mujeres con la dosis doble viral SR. No obstante, advirtió que el riesgo de contagio es permanente “porque con una persona que no se vacune, estamos en riesgo todos”.

En tanto, refirió que en la Campaña Nacional de Vacunación contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) que se lanzó el pasado jueves desde Tlaxcala se proyecta la aplicación de 23 mil dosis a la población en riesgo que son los menores de 11 a 12 años de edad y adultos de 12 a 49 años con VIH–Sida.

El funcionario detalló que la nueva vacuna nanovalente contra el VPH tiene una particularidad muy especial que consiste en que con una dosis se alcanza casi el 97 por ciento de protección, de modo que lo “recomendable es tener dos dosis por lo menos, pero con una sola vacuna alcanzamos 97 por ciento de protección contra los serotipos más frecuentes, 16, 18 y 24 que son los más agresivos de cáncer cérvico–uterino que lo causa el Virus del Papiloma Humano”.

Zamudio Meneses refirió que en el primer semestre de 2025 se han registrado cuatro decesos de mujeres por cáncer cérvico–uterino en Tlaxcala.

Por ello, invitó a los papás a que den autorización para la vacunación de los menores y que lleven sus cartillas, pues en esta campaña los niños se verán beneficiados con la aplicación de las dosis, pues el 90 por ciento de la transmisión de VPH es asintomática y el sexo masculino es portador del 70 por ciento de los virus.

Especificó que la vacunación no sólo será en las escuelas, sino que habrá atención extramuros en centros comerciales donde se instalarán módulos, en Palacio de Gobierno y en puntos representativos de alta afluencia para poder llegar a la meta de 23 mil dosis.

La vacunación será permanente hasta el 21 de diciembre no sólo en Tlaxcala, sino en todo el país.

En otro tema, Rigoberto Zamudio mencionó que a la fecha no tiene ningún reporte de afectación a hospitales por las lluvias en el estado de Tlaxcala por parte del OPD IMSS–Bienestar.

