Alcaldes y síndicos deben cumplir disposiciones legales por cuenta pública

Ante las diferencias que existen entre alcaldes y síndicos de algunos municipales, por la entrega y firma de la cuenta pública, la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local y el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) realizaron una reunión institucional de trabajo a fin de sensibilizar a los funcionarios respecto al cumplimiento de sus respectivas obligaciones.

En un cónclave celebrado este miércoles en la sede del Poder Legislativo, a la que llegaron autoridades de diversos municipios, el presidente de la Comisión de Finanzas reiteró que la entrega de la cuenta pública deberá ser en apego a los principios rectores de la contabilidad gubernamental, así como a las disposiciones legales.

Apuntó que la legislación establece que una de las facultades y obligaciones de los presidentes municipales la de autorizar la cuenta pública y ponerla a disposición del Síndico para su revisión y validación, cuando menos tres días hábiles antes de ser enviada al Congreso del estado. Además, verificará, además su puntual entrega.

En tanto, es responsabilidad del síndico analizar, revisar y validar la cuenta pública municipal y vigilar su entrega al Órgano de Fiscalización Superior, para lo cual deberá contar con los recursos técnicos y materiales para su eficaz y puntual cumplimiento.

Aunado a ello, el diputado emanado del Partido Verde Ecologista explicó que los representantes legales de cada Comuna tienen la responsabilidad jurídica de dar aviso de irregularidades en el manejo de la Hacienda Pública Municipal al OFS, y aportar las pruebas que tuviera a su disposición, pues no hacerlo, representaría una omisión en el cumplimiento de sus funciones.

Pero aclaró que en el supuesto de que el síndico no firme la cuenta pública municipal, éste tiene la obligación da dar a conocer al OFS, en un período no mayor de cinco días, el motivo de su omisión, pues en caso de no hacerlo así, “se tendrá por validada para los efectos de Ley. Es más, aún sin la firma del síndico, ésta debe rendirse ante el OFS, instancia que estará obligado a recibirla y revisarla, pero deberá requerir al síndico que exprese la causa fundada de su omisión, apercibiéndolo que de no hacerlo, incurre en alguna responsabilidad”.

Recordar que en la última cuenta pública municipal remitida al Congreso, correspondiente al periodo julio-septiembre, los síndicos de los ayuntamientos de Nopalucan, Tlaxco, Lázaro Cárdenas, Xaltocan, Cuaxomulco, Tepeyanco, Panotla, Natívitas, Tenancingo, Chiautempan y San Pablo del Monte, se negaron a firmar las cuentas públicas.