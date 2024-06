Alcaldes deben priorizar, en la recta final de sus mandatos, la transparencia y correcto uso del erario

A unos meses que dejen sus cargos, la diputada local priista, Olivia Guzmán Tlalmis pidió a los presidentes municipales y a sus respectivos cabildos priorizar la transparencia en el proceso de entrega–recepción y no dejar problemas financieros a sus sucesores, a fin de evitar afectaciones a la población.

En entrevista, la legisladora priista advirtió a las autoridades municipales que en caso de no rendir cuentas claras podrían atravesar una situación legal que podría derivar en acciones legales como la que ahora enfrenta el alcalde de Zacatelco, Hildeberto N., quien recientemente fue detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

“Esto es un claro ejemplo para todos los presidentes municipales que cuando no hay una transparencia ahí está el resultado y eso va para todos los municipios, creo que entregar buenas cuentas, que no tengan observaciones, es un claro ejemplo que se dan buenos resultados, pero cuando no hay un adecuado uso de los recursos, hay consecuencias, por eso el llamado a que el recurso se destine de manera correcta, que no haya desvíos”.

Guzmán Tlalmis reiteró que la detención del alcalde de Zacatelco es un claro ejemplo de que la ley se aplica, de ahí que “todos los presidentes municipales deben apegarse a la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos”.

Por lo anterior, dijo que se mantendrá atenta de la determinación de la autoridad competente, a efecto de que se cumpla con el proceso que enfrenta el alcalde de Zacatelco, Hildeberto N., pues será la autoridad competente quien resuelva las probables irregularidades en que haya incurrido.

En este contexto, consideró que la detención del alcalde dio “tranquilidad a la población porque era lo que esperaba, la ciudadanía estaba descontenta y habían ingresado oficios para regular al alcalde y derivado de las omisiones se dieron muchas consecuencias”.

Con relación al proceso iniciado en el Poder Legislativo en contra del edil de Zacatelco, Hildeberto N., a través de un juicio político y mediante la solicitud formal de desaparición de poderes de ese ayuntamiento, la diputada priista únicamente se limitó a decir que serán las comisiones competentes las que determinen si es procedente.

“Nosotros estamos a favor de la transparencia y es un tema que se está trabajando, queremos buenos resultados de este tipo de conflictos en los municipios, pero esa es una determinación de las comisiones y del pleno de los diputados que deberán decidir lo que procede, pero estaremos atentos de que se realice conforme a derecho y apego a la legalidad”.