Alcalde de Tlaltelulco rompió acuerdos para destrabar conflicto con Chiautempan

El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso local, el diputado José Luis Garrido Cruz acusó al alcalde de La Magdalena Tlaltelulco, Rubén Pluma Morales, de romper los acuerdos para destrabar el conflicto de límites territoriales que se tiene con la Comuna de Santa Ana Chiautempan.

En entrevista telefónica, expuso que una vez que se retomaron las mesas de negociación para tratar de dar salida al conflicto entre ambas Comunas, mismo que fue suspendido por la contingencia sanitaria, el alcalde de La Magdalena Tlaltelulco se desistió y rompió los acuerdos.

“Hace aproximadamente 20 días tuvimos una reunión con el presidente de Chiautempan y de La Magdalena donde acordamos dar seguimiento al trabajo porque se había detenido por causa de la pandemia y se quedó con ese acuerdo y los dos acordaron seguir con el trabajo de mediación con los recorridos, pero a los tres días el presidente Pluma se desiste del acuerdo y rompe los acuerdos”.



Con ello, el diputado local responsabilizó al alcalde Rubén Pluma Morales de los “actos de violencia” que se registraron el pasado lunes entre pobladores de ambas demarcaciones, tras argumentar que el Congreso local no puede “seguir avanzando” si el alcalde incita a la violencia.

“Hoy el presidente y un regidor de La Magdalena me están responsabilizando, pero ellos fueron los que rompieron la negociación, no quisieron seguir y que harían otros actos y lamento que el presidente de La Magdalena no haya querido seguir con el trabajo de mediación y hoy esté mal informando a la ciudadanía e insistiendo a la violencia, es algo que reprobamos, tenemos las actas, acuerdos y se desiste”, fustigó.

Ante este escenario, el también presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Poder Legislativo local pidió al alcalde de La Magdalena Tlaltelulco mostrar voluntad para dar salida al problema de límites territoriales que se tiene con el municipio de Chiautempan y el cual data de hace más de 20 años.

“El llamado es a que recapacite y vea la problemática, que muestre voluntad, que muestre pacificación, que no mal informe a la ciudadanía, que no responsabilice al Congreso y a la comisión porque sabe que al salir de los acuerdos la responsabilidad recae en él y reconvenir al presidente de La Magdalena para que se sume a los trabajos, que no se desista, está mal asesorado, mal informado y el Congreso tiene que seguir con los trabajos, pero si no muestra voluntad es imposible seguir con estas actividades, pedirle que lo medie muy bien y pueda seguir con los trabajos para evitarla violencia”.

Garrido Cruz recordó que antes que el alcalde de La Magdalena Tlaltelulco decidió romper los acuerdos, el Congreso local designó al diputado Miguel Ángel Covarrubias como mediador y que “las delimitaciones que se tienen son electorales, no territoriales”, pero la Comisión de Asuntos Municipales no podrá avanzar con las mesas de negociación si las autoridades municipales no muestran voluntad.