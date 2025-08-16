Sábado, agosto 16, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Alcalde responde a la comunidad de Acuitlapilco con acciones de limpieza y mejora de luminarias

La Redacción

Esta semana, el ayuntamiento de Tlaxcala, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, atendió una de las solicitudes más sentidas de la comunidad de Santa María Acuitlapilco con acciones de limpieza y mantenimiento integral en su panteón, espacio de profundo valor histórico y afectivo para las familias.

- Anuncio -

Por instrucciones del presidente municipal, Alfonso Sánchez García, las brigadas realizaron poda, retiro de maleza, limpieza general y mantenimiento de áreas, con el objetivo de rescatar y conservar sitios que forman parte de la memoria y la identidad colectiva.

De manera paralela, la Dirección de Servicios Públicos desplegó otra cuadrilla para rehabilitar luminarias en calles previamente identificadas por la presidencia de comunidad como puntos con mayor necesidad. Con ello, se fortalece la seguridad peatonal y vehicular, lo que brinda tranquilidad a las familias que transitan por la zona.

Con estas acciones, el ayuntamiento trabaja en coordinación con las comunidades al priorizar la atención a las necesidades reales de la gente y mejorar los espacios públicos de la ciudad.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:46

Concesiones Integrales acumula 17 meses sin informar al Juzgado Quinto sobre saneamiento: colectiva

Efraín Núñez -
Concesiones Integrales suma 17 meses sin presentar al Juzgado Quinto de Distrito los informes requeridos sobre el saneamiento de aguas residuales en Puebla capital,...

Revela Trump que Putin ofreció congelar frente en Ucrania a cambio de ceder Donietsk

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que Ucrania debería llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra...
00:08:37

“Detrás del enemigo en todas partes”

Colectivo del Periódico El Zenzontle
“... Por muchos cuentos de hadas que se cuenten así mismos y que le cuenten al mundo, nunca pertenecerán verdaderamente a esta tierra. Nunca...

Más noticias

Revela Trump que Putin ofreció congelar frente en Ucrania a cambio de ceder Donietsk

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que Ucrania debería llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra...

Mark Carney visitará México en septiembre para impulsar comercio: medio

La Jornada -
El primer ministro canadiense, Mark Carney, visitará México el 18 de septiembre para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y hablar del fortalecimiento de...

Publica DOF decreto que modifica integración de Junta de Gobierno de IMSS-Bienestar

La Jornada -
Ciudad de México. La Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por el que crea el...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025