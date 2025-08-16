Alcalde responde a la comunidad de Acuitlapilco con acciones de limpieza y mejora de luminarias

Esta semana, el ayuntamiento de Tlaxcala, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, atendió una de las solicitudes más sentidas de la comunidad de Santa María Acuitlapilco con acciones de limpieza y mantenimiento integral en su panteón, espacio de profundo valor histórico y afectivo para las familias.

Por instrucciones del presidente municipal, Alfonso Sánchez García, las brigadas realizaron poda, retiro de maleza, limpieza general y mantenimiento de áreas, con el objetivo de rescatar y conservar sitios que forman parte de la memoria y la identidad colectiva.

De manera paralela, la Dirección de Servicios Públicos desplegó otra cuadrilla para rehabilitar luminarias en calles previamente identificadas por la presidencia de comunidad como puntos con mayor necesidad. Con ello, se fortalece la seguridad peatonal y vehicular, lo que brinda tranquilidad a las familias que transitan por la zona.

Con estas acciones, el ayuntamiento trabaja en coordinación con las comunidades al priorizar la atención a las necesidades reales de la gente y mejorar los espacios públicos de la ciudad.