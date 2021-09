Alcalde de Hueyotlipan separa de sus funciones a 23 trabajadores sindicalizados: CROC 

Los 23 trabajadores del ayuntamiento de Hueyotlipan afiliados a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) fueron separados de sus funciones por decisión del nuevo alcalde Luis Ángel Roldán Carrillo, una vez que tomó posesión del cargo el pasado 31 de agosto.

En consecuencia, este lunes el dirigente local de la CROC, Justino Hernández Xolocotzi acudió a las instalaciones del ayuntamiento, junto con los trabajadores sindicalizados, en busca de establecer una mesa de diálogo para que sean reincorporados en sus puestos laborales.

Refirió que esta central obrera representa a un grupo de 23 trabajadores del ayuntamiento de Hueyotlipan, ya que “presentamos el contrato colectivo de trabajo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) y venimos a saludar al presidente municipal, a decirle que tenemos un convenio con ciertas prestaciones, con el servicio de seguridad social, que ahí tenemos el derecho como trabajadores de afiliarnos a cualquier sindicato y que nada más respete nuestros derechos”.

Agregó que desde que inició funciones el pasado 31 de agosto, el nuevo alcalde suspendió a los trabajadores, “no los dejó ingresar a laborar”.

Justino Hernández explicó que este primer acercamiento con la autoridad municipal es para que los reinstale en su lugar de trabajo y respete los derechos laborales, por lo que se busca lograr la conciliación como un acto de buena fe.

“Esperemos que el presidente también esté correctamente asesorado en los temas laborales y que pueda regresarle el trabajo a las 23 personas”, enfatizó.

El dirigente de la CROC en Tlaxcala señaló que los trabajadores suspendidos tienen una antigüedad de hasta ocho años de servicio en el ayuntamiento, “unos tienes siete, otros tienen cinco y otros tienen cuatro, y así viene la actividad de cada uno de ellos”.

Ellos cuentan con prestaciones como vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, bono anual, quinquenio y canasta básica, entre otros, por lo que confió que la nueva autoridad municipal respete los derechos de los trabajadores.

En caso de que no obtengan una respuesta favorable, dijo que procederá ante el TCA con los procesos legales hasta las últimas consecuencias, pues si no cumple con el derecho laboral “se va a meter en un problema delicado, el derecho de los trabajadores es un derecho constitucional que no se puede violentar, así que tendrá que cumplir con su obligación que tiene como presidente y como ciudadano de respetar los derechos de los trabajadores”.