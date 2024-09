Alcalde denuncia irregularidades en la entrega–recepción del ayuntamiento de Tepeyanco

El presidente municipal de Tepeyanco, Williams Zainos Flores denunció una serie de irregularidades durante el proceso de entrega–recepción del ayuntamiento, las cuales afectan el funcionamiento normal de la administración municipal.

En entrevista, Zainos Flores señaló que no se le entregaron las contraseñas de acceso a la página del gobierno municipal, lo que constituye una violación a las responsabilidades legales de la administración saliente.

El alcalde detalló que, durante la revisión de los bienes municipales, se detectaron diversas fallas en equipos y unidades, lo que ha complicado la operación del ayuntamiento. “Nos hemos percatado de que las baterías de varias unidades fueron cambiadas y en el caso de las cámaras fotográficas, el lente interno fue destruido, dejándolas inservibles”, expresó con preocupación. Además, lamentó que el inventario de herramientas y equipos en áreas clave, como Servicios Públicos y Obras Públicas, está incompleto o en mal estado.

Una de las situaciones más alarmantes es el estado de los vehículos. “Hay unidades que sabemos que son del ayuntamiento, pero no las entregaron. De las ocho que sí fueron entregadas, la mayoría está en muy mal estado y no pueden ser utilizadas”, afirmó Zainos Flores. Estos vehículos, según comentó, se encuentran en el auditorio municipal, pero no se ha permitido el acceso completo para evaluar su condición real.

El alcalde también señaló la falta de colaboración por parte de la administración saliente durante el proceso de entrega–recepción. “El cronograma no se cumplió y hubo poca voluntad en los últimos días. Estuvimos puntuales en las citas, pero ellos llegaban horas después, lo que retrasó todo el proceso”, comentó.

Esta falta de cooperación ha afectado las funciones diarias del ayuntamiento, particularmente en áreas como la recolección de basura, la cual apenas se ha normalizado en los últimos días.

Zainos Flores destacó que otro de los retos que enfrenta es la situación laboral del personal de seguridad. A la fecha, existen 50 demandas laborales, un incremento significativo respecto a las seis que había al inicio de la administración anterior. El alcalde está en diálogo con los policías para intentar resolver estas demandas y evitar que el número aumente.

En cuanto a la seguridad del municipio, Zainos Flores mencionó que su director del área está evaluado y certificado, lo que le da tranquilidad en este aspecto. Además, anunció que en los próximos días emitirá una convocatoria para sumar más oficiales a la corporación policial, con la meta de aumentar el número de elementos a 30 o 35 en los próximos meses.

Finalmente, el presidente municipal llamó a la ciudadanía a que tenga paciencia mientras se normalizan las funciones del ayuntamiento. “Les pido paciencia, estamos trabajando para regularizar todos los servicios y enderezar el barco. No me llevará tres años, pero sí necesito unos meses para poner todo en orden”, concluyó.