Alcalde de Tlaxcala recibió el ayuntamiento con deudas por 123 millones de pesos; es una situación “triste”

El alcalde de Tlaxcala, el morenista Alfonso Sánchez García reveló que recibió el ayuntamiento con una deuda de 123 millones 028 mil 903.33 pesos, una serie de irregularidades en 32 partidas en las que se gastó una cantidad mayor a la autorizada en el presupuesto de 2024 y erogaciones sin contar con suficiencia presupuestal en obra pública.

Esta situación la calificó de “triste, porque finalmente fue el primer gobierno de izquierda en la capital y el que no se haya llevado a cabo un buen trabajo, como morenistas nos entristece, pero bueno, no podemos estar viviendo del pasado y de quejas, (ya que) de aquí en adelante lo que vamos a hacer es trabajar con lo poco que nos dejaron”.

En conferencia de prensa la mañana de este jueves, reveló que esta noche tendrá una reunión con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros a fin de solicitar un apoyo en cuanto a si le condona o da plazos para cubrir pagos pendientes del Impuesto sobre Nómina y aportaciones patronales a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala (PCET).

De igual manera, reveló que se detectaron más de 30 casos de aviadores, “para no exagerar”, sobre todo en la parte de los supernumerarios y en el ayuntamiento, pues “el primer día que llegamos a la administración no había gente y casualmente a la una de la tarde se dejó venir una desbandada de personas a checar y a incorporarse a sus lugares… les avisaron y llegaron, pero no conocían a las personas que supuestamente trabajaban en sus áreas”.

Sánchez García indicó que tendrán que hacer ajustes a las ministraciones de los meses siguientes para asegurar las prestaciones de fin de año de los trabajadores del ayuntamiento, en virtud de que encontraron que la administración de Maribel Pérez Arenas no realizó previsiones, lo que implica un rezago de ocho meses para esta partida que equivale a 9.53 millones de pesos. No obstante, comentó que no prevén realizar recorte de personal derivado de estas condiciones.

Al dar a conocer los hallazgos en el proceso de entrega–recepción que se efectuó entre el 1 y el 31 de agosto de este año, el alcalde detalló que el 19 de septiembre solicitó una prórroga al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) de 15 días hábiles para continuar con la revisión de la información entregada y se acaba de solicitar otra a fin de hacer una revisión más exhaustiva de la misma, pero puntualizó que será el propio ente fiscalizador el que en su momento determine si presentará denuncias.

Explicó que en este proceso se identificó la omisión de 22 anexos correspondientes a la Tesorería municipal y señaló que hay una relación de cheques expedidos pendientes de entregar o cobrar, no se dejaron las conciliaciones bancarias, hay cinco cuentas públicas de distintos periodos con diferentes observaciones en las que falta información contable, en otra falta información complementaria, en otra falta información programática y en otra información de disponibilidad financiera.

Tampoco recibieron detalles de los contribuyentes con rezago en el pago de impuesto predial, en el pago de licencias de funcionamiento sólo entregó un listado de las personas, pero no hay datos sobre el giro del comercio y los montos.

En el tema de deuda pública registrada en los estados financieros, la administración saliente dejó 22.9 millones de pesos pendientes por pagar a proveedores, sin especificar a quiénes. También hay 2.5 millones de pesos pendientes por pagar a contratistas del año 2021, 48.5 millones de pesos de préstamos por pagar, 7.6 millones por deuda ante Banobras y 7.7 millones por deuda contraída, lo que da un total de 74 millones de pesos.

En el caso de las deudas no registradas en los estados financieros, “esto quiere decir que son cosas que hemos venido detectando” en esta nueva administración, 7.7 millones de pesos se deben a la Secretaría de Finanzas por retenciones correspondientes al 3 por ciento del Impuesto sobre Nóminas, 9.15 millones al Servicio de Administración Tributaria (SAT) porque no se hizo el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) de las nóminas, 9.53 millones de previsiones laborales para el pago de prestaciones de fin de año de los trabajadores, “entonces tenemos ocho meses de rezago en este tema”.

También, enlistó que se deben 531 mil 261.08 pesos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (CAPAM) por pagos de derechos de agua por el consumo de los inmuebles del municipio y 22 millones por aportaciones patronales a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala (PCET).

Otros compromisos que enfrenta el ayuntamiento capitalino son el pago de 1.5 millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por los derechos de los pozos del ayuntamiento y de la CAPAM, otros 2.15 millones ante la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) por la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario, también hay irregularidades en el mantenimiento de las unidades recolectoras de basura de la Dirección de Servicios Públicos, en el inventario de los vehículos de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, mientras que en la CAPAM no se entregaron comprobantes de pagos por honorarios, no hay documentación que acredite la propiedad de 13 de 28 bienes inmuebles y no hay bitácoras del mantenimiento de cuatro tanques elevados, entre otras omisiones.

Sánchez García también dio a conocer que el ayuntamiento enfrenta laudos por 41.5 millones de pesos derivados de 73 expedientes que están en etapa de ejecución, pero hay otros 40 en trámite y la cifra puede incrementar porque hay más casos en proceso que atiende la Dirección Jurídica, de manera que el monto podría aumentar hasta 170 millones de pesos.