Alcalde Alfonso Sánchez y gobernadora Lorena Cuéllar suman esfuerzos en favor de adultos mayores

El alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García reconoció el esfuerzo del gobierno del estado en la atención a las personas adultas mayores y refrendó la disposición de su administración para sumarse a este trabajo, convencido de que la coordinación institucional permite llevar beneficios reales a quienes más lo necesitan.

Durante la Entrega de Prótesis Dentales Totales a Adultos Mayores, acto encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y la presidenta honorífica del DIF estatal, Mariana Espinosa de los Monteros, el presidente municipal destacó que estos apoyos reflejan el sentido humano de la Cuarta Transformación, que es poner en el centro de la vida pública la dignidad y bienestar de las personas.

Alfonso Sánchez García subrayó que con cada prótesis las y los adultos mayores recuperan la salud bucal y también la confianza, la convivencia familiar y la posibilidad de disfrutar plenamente cada etapa de la vida.

En este sentido, agradeció al Sistema Estatal DIF y a la Beneficencia Pública el impulso de programas como Transformando Vidas, Creando Sonrisas y Donde Renacen las Sonrisas, que han multiplicado atenciones y han generado esperanza en miles de hogares tlaxcaltecas.

Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar reconoció la apertura y disposición del alcalde Alfonso Sánchez García para facilitar estas acciones, al resaltar que la buena comunicación y el trabajo en equipo permiten que los proyectos rindan frutos visibles. “Gracias, presidente, por darnos todas las facilidades para hacer muchas cosas. Cuando no hay coordinación, es difícil avanzar, pero aquí hemos demostrado que juntos podemos lograrlo”, expresó la mandataria.

En su oportunidad, la presidenta honorífica del DIF estatal, Mariana Espinosa de los Monteros destacó la labor de la gobernadora al impulsar diversos programas en favor de los adultos mayores y de quienes más lo necesitan. Además, reconoció el interés del edil capitalino por sumarse a esta labor.

Finalmente, durante este evento, la directora general de la administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Tlaxcala, María Fernanda Loredo Vázquez precisó que con el respaldo del gobierno estatal este miércoles se entregaron 330 prótesis a adultos mayores provenientes de diferentes municipios de la entidad.

En este evento destacó la presencia de los adultos mayores y sus familiares, así como de funcionarios municipales y estatales.