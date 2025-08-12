Alcalde Alfonso Sánchez revisa avances de obras, bienestar, seguridad y atención a la mujer en reunión semanal

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, encabezó este lunes la reunión semanal de seguimiento con las distintas áreas de su administración, donde se abordaron temas de obras públicas, programas de bienestar, seguridad ciudadana y atención a la mujer.

Con este ejercicio, el alcalde mantiene una administración cercana, eficiente y orientada a resultados, al evaluar de manera constante las acciones que benefician a la población.

En materia de infraestructura, se informó sobre la conclusión de la rehabilitación y rescate del futuro Comedor del Bienestar, ubicado en Tizatlán, que será operado por el Gobierno del Estado para fortalecer la alimentación de sectores vulnerables.

En el ámbito de la seguridad, se destacó la reducción del 9.72% en la percepción de inseguridad en la capital. También se revisó el funcionamiento de los cuadrantes donde operan las nuevas patrullas que puso en operación la administración municipal, con el objetivo de fortalecer la presencia policial y la respuesta oportuna a los reportes ciudadanos.

Respecto de la atención a la mujer, se acordaron acciones conjuntas entre el Juzgado Municipal y el Instituto Municipal de la Mujer para combatir la violencia intrafamiliar, mediante una campaña de sensibilización y la operación de la Brigada Violeta.

Con estas estrategias, la administración que preside Alfonso Sánchez García avanza con acciones concretas para atender las necesidades de las familias capitalinas.