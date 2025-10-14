Alcalde Alfonso Sánchez reconoce 40 años de historia y vocación educativa de la primaria “Xicohténcatl Axayacatzin”

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García presidió la ceremonia por el 40 aniversario de la primaria “Xicohténcatl Axayacatzin”, ubicada en la comunidad de Loma Bonita, donde reconoció cuatro décadas de trabajo de la institución y su compromiso con la educación.

En medio de un ambiente festivo y ante la mirada de alumnos, docentes y padres de familia, el alcalde y la directora del plantel, Leodegaria Cova Torres, llevaron a cabo la develación de la placa conmemorativa, la cual quedará en las instalaciones de la escuela como símbolo del esfuerzo colectivo y legado educativo en la capital tlaxcalteca.

“La develación de esta placa es un reconocimiento merecido al trabajo de quienes, día a día, con compromiso y paciencia, han mantenido viva la vocación de enseñar y de acompañar a sus estudiantes en el camino del conocimiento”, expresó el edil capitalino.

En su mensaje, reiteró su compromiso con la educación desde el ayuntamiento de Tlaxcala, al asegurar que es en las escuelas donde se siembra el futuro y se inculcan los valores que forman ciudadanos honestos, trabajadores y orgullosos de sus raíces.

Por su parte, Cova Torres recordó que en estas cuatro décadas la institución ha dejado una huella imborrable en la formación de generaciones de estudiantes comprometidos y preparados para enfrentar desafíos.

Además, la directora agradeció al alcalde su interés por esta institución, donde él mismo encabezó una jornada de Tequios previo al inicio del ciclo escolar. “Estamos muy agradecidos con su trabajo en favor de nuestra escuela”, reiteró.

En tanto, la presidenta de la sociedad de padres de familia, Berenice Flores Sánchez agradeció a Sánchez García por el respaldo brindado a la institución.

Durante el acto estuvieron Alma Rosa Sampedro Reyes, directora de Educación Básica; Marco Antonio Valencia Barrientos, director de Servicios Públicos y Eco Tecnologías del municipio de Tlaxcala; Emmanuel Vázquez Nava, director de Bienestar Humano Municipal; Luis Javier Sapien Muñoz, delegado de Tlapancalco; Norma Figueroa León, delegada de Loma Bonita y José Meléndez Juárez, supervisor de la zona escolar 40.