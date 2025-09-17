Alcalde Alfonso Sánchez inició trabajo para lograr un cierre de año con visión social y trabajo en equipo en favor de la gente

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García encabezó una reunión de trabajo con las diferentes áreas del ayuntamiento para delinear las acciones de cierre del 2025 y trazar las estrategias que se implementarán en 2026 en beneficio de las familias capitalinas.

- Anuncio -

Como cada semana, el edil de la capital evaluó los avances de sus funcionarios y los convocó a redoblar esfuerzos para concluir el año sin pendientes, con transparencia y con el propósito de servir de manera cercana y efectiva a la ciudadanía.

Alfonso Sánchez subrayó que es fundamental reconocer las áreas de oportunidad en cada rubro de la administración, con el objetivo de que en el próximo año el trabajo integral rinda mayores beneficios y dé respuesta a las altas expectativas que tienen los capitalinos de su gobierno.

La reunión, celebrada en la Sala de Cabildos 1, se convirtió en un espacio de diálogo y coordinación donde se manifestó el compromiso de las y los funcionarios por garantizar resultados palpables.

- Advertisement -

Finalmente, el presidente municipal reiteró que su administración trabaja para ser un gobierno humano, transparente y de puertas abiertas, que escucha y construye soluciones con la ciudadanía.