Alcalde Alfonso Sánchez fortalece diálogo con comerciantes del mercado ESP

Con el propósito de escuchar y atender directamente las necesidades de los comerciantes, el alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García sostuvo un encuentro en la Sala de Cabildos con locatarios del mercado “Emilio Sánchez Piedras”, su anexo y comercios establecidos en la zona.

Durante la reunión, los representantes plantearon temas relacionados con la seguridad, recolección de basura, ambulantaje, mejora de la infraestructura y diversos aspectos administrativos.

El alcalde dialogó en un ambiente de cercanía y apertura con los comerciantes, a quienes aseguró que se trabajará de manera conjunta para fortalecer la productividad y mejorar la calidad de vida de este importante sector.

Como parte de este diálogo, el edil adelantó que se organizará una reunión con la Dirección de Seguridad municipal y los comerciantes, a fin de establecer medidas que fortalezcan la prevención del delito en la zona comercial.

En el encuentro también se abordaron acciones para modernizar la administración municipal, donde el presidente destacó que ya se trabaja en la digitalización de al menos 40 trámites, lo que permitirá a comerciantes realizar procesos de manera ágil y sin pérdida de tiempo.

Además, informó que en materia de servicios públicos entrará en operación un nuevo centro de transferencia de residuos sólidos y que los camiones recolectores con los que ahora cuenta el ayuntamiento permitirán una mejor atención en la recolección de basura.

Alfonso Sánchez adelantó que se harán trabajos de mantenimiento al inmueble del mercado municipal con la intervención de los locatarios, a fin de evitar filtraciones y goteras en algunas zonas ya identificadas, hasta en tanto se logra poner en marcha el plan integral de rescate de este mercado durante el próximo año, en coordinación con el gobierno federal.

Los comerciantes expresaron su satisfacción por la apertura del alcalde y ratificaron su disposición de colaborar en la solución de los temas planteados.