Lunes, octubre 27, 2025
Alcalde Alfonso Sánchez escucha y dialoga con comerciantes de la avenida Juárez

La Redacción

A fin de mantener un gobierno cercano, que escucha y acompaña a la ciudadanía, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García recorrió comercios establecidos en la avenida Juárez, una de las zonas más dinámicas de la capital, donde conversó con los propietarios para conocer de primera mano sus necesidades y plantear alternativas que fortalezcan su actividad económica.

El alcalde visitó ópticas, joyerías, tiendas de ropa y restaurantes, donde fue recibido con cordialidad por comerciantes y clientes. Entre saludos, sonrisas y fotografías, destacó su interés por impulsar acciones que faciliten la vida diaria de los ciudadanos y promuevan el crecimiento del sector productivo local.

Durante el recorrido, los locatarios reconocieron la disposición del edil capitalino para dialogar directamente con ellos. “Me da gusto que el presidente venga a escucharnos y que se interese en lo que vivimos día a día como comerciantes”, expresó la propietaria de una óptica. Otros coincidieron en que estas visitas fortalecen la confianza y el vínculo entre el gobierno municipal y la sociedad.

Alfonso Sánchez recordó que su administración impulsa herramientas modernas como el asistente virtual Xicoh, pensado para simplificar trámites municipales y hacer más ágil la atención ciudadana, como parte del eje de modernización gubernamental.

Con este tipo de encuentros, el gobierno municipal de Tlaxcala fortalece el diálogo directo con la gente y, a la vez, promueve la reactivación económica.

