Sábado, octubre 18, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Alcalde Alfonso Sánchez dona de forma personal un buggy a estudiantes del UPIIT Tlaxcala

La Redacción

En respuesta a su compromiso, confianza y apoyo a la innovación, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, realizó la donación personal de un buggy a los integrantes de la Escudería de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala del Instituto Politécnico Nacional (UPIIT).

- Anuncio -

Durante el acto celebrado en las instalaciones del UPIIT Campus Tlaxcala, el alcalde recordó que conoció a los integrantes de la escudería durante la entrega de reconocimientos a la excelencia académica meses atrás, donde se comprometió a respaldar su proyecto.

“Hoy con la entrega de este buggy ese compromiso se cumple. Es una muestra de confianza en su capacidad para innovar y en su espíritu de colaboración”, expresó el edil capitalino al tiempo de reconocer el esfuerzo y la disciplina de los estudiantes tlaxcaltecas que apuestan por la ciencia y la tecnología.

Acompañado de Enrique Lima Morales, director de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, así como de funcionarios municipales, Alfonso Sánchez García reiteró que el gobierno capitalino cree en la juventud y en su potencial para transformar positivamente la sociedad.

- Advertisement -

“Nos llena de orgullo ver cómo aplican lo aprendido en las aulas para crear proyectos que generan oportunidades de crecimiento para ustedes y desarrollo para Tlaxcala”, señaló.

Por su parte, Lima Morales agradeció el respaldo del presidente municipal y recordó que desde su primera visita a la institución se estableció una relación de colaboración y confianza con los jóvenes politécnicos. “Ha sido un gran aliado para la unidad y seguirá estando presente en cada una de las actividades que realizan nuestras y nuestros alumnos”, subrayó.

En representación de los estudiantes, Cristian Emiliano Gómez Galindo reconoció el apoyo del edil capitalino y refrendó el compromiso de su grupo para seguir destacando en el ámbito académico y profesional. “Nos comprometemos a aprovechar nuestras habilidades y poner en alto el nombre de nuestra institución y del municipio. Gracias por creer en nosotros”, afirmó.

- Advertisement -

Tras hacer la entrega formal del buggy, el alcalde recorrió las instalaciones y conoció el laboratorio de la escudería, así como el trabajo de los estudiantes para la creación e innovación de piezas para unidades de competencia.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Puebla con remontada espectacular se lleva el triunfo sobre Xolos

Leopoldo Aguilar -
Puebla derrotó 4-3 a Tijuana en un duelo cargado de emociones, penales, remontadas y un cierre de película que coronó a Carlos Baltazar como...

Mexicanos califican como líderes de grupo a octavos de final del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Sub-21

Leopoldo Aguilar -
Inés Antonio Vargas y Carlos Ayala cerraron la fase de grupos de forma perfecta, la dupla azteca derrotó en dos sets; 25-23 y 21-11...

Profeco suspende la comercialización de las casas de empeño Respuesta Rápida y Presto Express

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la comercialización en dos casas de empeño del estado de Puebla, tras detectar múltiples  violaciones a la...

Más noticias

“No están solos; seguiremos apoyando hasta el último minuto” a los afectados por la emergencia: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Quienes resultaron afectados en esta emergencia “no están solos, la solidaridad del pueblo de México es enorme y vamos a seguir hasta...

China pone en órbita 18 satélites para internet

La Jornada -
Moscú. China puso en la órbita terrestre un grupo de 18 satélites de internet de órbita polar en el marco del proyecto Qianfan, anunció...

FIFA, cómplice por su pasividad ante el genocidio en Gaza, afirma experto

La Jornada -
FIFA ha sancionado en la historia a por lo menos 16 países, algunos de ellos por violar su código de defensa de los derechos...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025