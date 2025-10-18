Alcalde Alfonso Sánchez dona de forma personal un buggy a estudiantes del UPIIT Tlaxcala

En respuesta a su compromiso, confianza y apoyo a la innovación, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, realizó la donación personal de un buggy a los integrantes de la Escudería de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala del Instituto Politécnico Nacional (UPIIT).
Durante el acto celebrado en las instalaciones del UPIIT Campus Tlaxcala, el alcalde recordó que conoció a los integrantes de la escudería durante la entrega de reconocimientos a la excelencia académica meses atrás, donde se comprometió a respaldar su proyecto.
“Hoy con la entrega de este buggy ese compromiso se cumple. Es una muestra de confianza en su capacidad para innovar y en su espíritu de colaboración”, expresó el edil capitalino al tiempo de reconocer el esfuerzo y la disciplina de los estudiantes tlaxcaltecas que apuestan por la ciencia y la tecnología.
Acompañado de Enrique Lima Morales, director de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, así como de funcionarios municipales, Alfonso Sánchez García reiteró que el gobierno capitalino cree en la juventud y en su potencial para transformar positivamente la sociedad.
“Nos llena de orgullo ver cómo aplican lo aprendido en las aulas para crear proyectos que generan oportunidades de crecimiento para ustedes y desarrollo para Tlaxcala”, señaló.
Por su parte, Lima Morales agradeció el respaldo del presidente municipal y recordó que desde su primera visita a la institución se estableció una relación de colaboración y confianza con los jóvenes politécnicos. “Ha sido un gran aliado para la unidad y seguirá estando presente en cada una de las actividades que realizan nuestras y nuestros alumnos”, subrayó.
En representación de los estudiantes, Cristian Emiliano Gómez Galindo reconoció el apoyo del edil capitalino y refrendó el compromiso de su grupo para seguir destacando en el ámbito académico y profesional. “Nos comprometemos a aprovechar nuestras habilidades y poner en alto el nombre de nuestra institución y del municipio. Gracias por creer en nosotros”, afirmó.
Tras hacer la entrega formal del buggy, el alcalde recorrió las instalaciones y conoció el laboratorio de la escudería, así como el trabajo de los estudiantes para la creación e innovación de piezas para unidades de competencia.