Alcalde Alfonso Sánchez destaca el liderazgo transformador de Lorena Cuéllar a cuatro años del triunfo del pueblo

El alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García acudió a la celebración de los cuatro años del triunfo en la entidad de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, evento que tuvo lugar este sábado en la Monumental Plaza de Toros de Apizaco.

En un ambiente de júbilo y unidad, cientos de ciudadanos se congregaron para escuchar el mensaje de la mandataria estatal, quien destacó los avances alcanzados durante su administración en beneficio de las familias tlaxcaltecas.

Durante el encuentro, Sánchez García reconoció el esfuerzo, liderazgo y compromiso de la titular del Ejecutivo para poner a Tlaxcala a la altura de la historia.

Asimismo, el edil agradeció el respaldo permanente de la gobernadora Lorena Cuéllar, quien ha tendido la mano a la capital para fortalecer proyectos, mejorar servicios y encaminar al municipio hacia un mejor rumbo.

De igual manera, el edil reconoció que el acompañamiento de la gobernadora ha sido clave para impulsar acciones que marcan un antes y un después en la gestión municipal.

Alfonso Sánchez reconoció su coincidencia con la visión de Cuéllar Cisneros: con el pueblo todo y sin el pueblo nada, dirigiendo una administración que busca servir con honestidad, empatía y resultados.