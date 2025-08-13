Miércoles, agosto 13, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Alcalde Alfonso Sánchez brindó audiencias ciudadanas en Acuitlapilco

La Redacción

En seguimiento a su compromiso de escuchar y atender de manera directa las peticiones de la ciudadanía, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, llevó a cabo una jornada de audiencias en la comunidad de Santa María Acuitlapilco, donde dio respuesta a los casos presentados por vecinos.

En la plaza principal, el edil capitalino escuchó con atención cada planteamiento y ofreció soluciones concretas a peticiones sobre organización de eventos para la comunidad y apoyos para equipamiento de viviendas, entre otros de carácter administrativo.

Los asistentes reconocieron esta disposición cercana y resolutiva. “Al presidente yo lo puedo calificar con un 10; nos recibió muy bien, es una persona muy sencilla y queremos que siempre sea así. Estamos muy agradecidos por la forma en que nos escuchó y la respuesta que nos dio”, expresó el ciudadano Pedro Xochitótol Luna.

A su vez, la presidenta de la comunidad de Santa María Acuitlapilco, María Luisa Cuapio Carrillo, subrayó que este tipo de acciones fortalecen la confianza ciudadana: “Eso nos habla de que nuestro presidente es una persona muy humana, y eso es lo que necesitamos en las comunidades: que escuche de viva voz nuestras necesidades para poder resolver los problemas de la gente”.

Durante su visita, el alcalde también recorrió el Mercado Social que su gobierno organiza cada quince días en la explanada de dicha comunidad, donde artesanos y productores locales ofrecen artesanías y alimentos orgánicos.

Mientras saludó y escuchó los planteamientos, extendió una amplia felicitación a los participantes por su entusiasmo y por contribuir al fortalecimiento de la economía local.

Cabe destacar que el presidente municipal realiza cada semana audiencias públicas en las diferentes comunidades, como una manera de estar más cerca de la gente.

