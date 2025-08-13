Alcalde Alfonso Sánchez atiende de cerca a comerciantes de la capital

El alcalde de la capital tlaxcalteca, Alfonso Sánchez García, visitó este martes a comerciantes de diversos giros para escuchar y resolver sus necesidades, además de estrechar la comunicación con el objetivo de que operen en las mejores condiciones y fortalezcan su economía.

Durante el encuentro, cercano y directo, el presidente municipal de la capital enfatizó su interés por mantener un gobierno a la mano, que atienda de manera directa y oportuna a todos los sectores.

En esta ocasión, el edil conminó a los comerciantes a acercarse a la presidencia municipal para poner al corriente su documentación y adelantó que, en breve, se consolidará un sistema de simplificación administrativa que permitirá realizar en línea cerca de 40 trámites. Destacó que este avance reducirá tiempos, costos y facilitará la operación formal de los negocios en la capital.

Desde una paletería, una boutique de ropa, farmacia, tienda de regalos y restaurante, Alfonso Sánchez dialogó con dueños y dependientes sobre las principales problemáticas que enfrentan, entre ellas la prevención de inundaciones, mayor seguridad para evitar robos y el manejo responsable de fauna canina en situación de calle.

En ese sentido, el alcalde informó que con las nueve nuevas patrullas con las que opera el ayuntamiento se reforzará la vigilancia en todo el municipio, además destacó que su administración estableció contacto con asociaciones animalistas para atender de forma integral a la fauna canina.

Además, dijo que para mitigar riesgos en temporada de lluvias, su gobierno ya ha ejecutado acciones preventivas como la limpieza y desazolve de la barranca de Xico, y ha realizado mantenimiento en rejillas y drenajes pluviales.

Justo al momento de este recorrido, personal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPAM) realizó el desazolve de coladeras en la calle Porfirio Díaz esquina con Diego Muñoz Camargo, con lo que se reforzaron las labores preventivas en este rubro.

Durante esta visita, el edil entregó a un restaurante la actualización de su licencia de funcionamiento, el cual había realizado su trámite previamente, ejemplo de la respuesta ágil que busca impulsar su administración.

Con estas visitas periódicas, Alfonso Sánchez García fortalece el diálogo directo con el sector comercial, promueve soluciones conjuntas y consolida una gestión que escucha, atiende y actúa.