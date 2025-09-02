Lunes, septiembre 1, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Alcalde Alfonso Sánchez atestigua relevo en el Poder Judicial de Tlaxcala

La Redacción

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, acudió este lunes a la sede del Congreso local y posteriormente a la del Poder Judicial del Estado, donde fue testigo del relevo institucional con la llegada de la magistrada Fanny Margarita Amador Montes a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, así como de los nuevos magistrados y jueces.

Con su presencia en ambos actos, Alfonso Sánchez García destacó la importancia de mantener la coordinación y el trabajo conjunto entre los diferentes niveles de gobierno.

En la sede del Poder Judicial, el edil capitalino acompañó a la magistrada Fanny Amador Montes en el inicio de su gestión, en sustitución de Anel Bañuelos Meneses. Ahí presenció el acto solemne de instalación, acto en el que destacó la presencia de la Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Con este gesto institucional, Alfonso Sánchez García refrenda su disposición para trabajar de manera coordinada con el Poder Judicial, así como con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, a fin de fortalecer la vida democrática.

