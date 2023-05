Al menos 15 diputados se oponen a la despenalización del aborto en Tlaxcala: Campech

Las creencias religiosas, políticas y sociales, entre otros, han provocado que al menos 15 diputados locales se opongan a la reforma legal que permita ampliar las causales para despenalizar el aborto en Tlaxcala, aspecto que ha detenido la enmienda al Código Penal.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso local, el perredista Ever Alejandro Campech Avelar estimó que pese a que existen avances en la dictaminación de esta reforma legal, 15 de los 25 integrantes de la LXIV Legislatura local están en contra de cumplir con los preceptos señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para despenalizar el aborto en Tlaxcala.

Aunque no quiso revelar los nombres de los diputados que se oponen a esa enmienda, consideró que esta reforma debe ser presentada al pleno del Congreso local y en tribuna, los congresistas, de cara a la sociedad, deberían dar a conocer sus puntos de vista.

“Es un tema que incluso sí se ha abordado de manera particular con las compañeras y compañeros diputados; decirles que por ser un tema tan sensible es lo que ha costado como que el consenso en general para poder abordar, recordemos que nosotros como legisladores debemos vigilar el cumplimiento de la ley para eso estamos aquí y eso ya es un mandato de la SCJN”.

A pesar de la insistencia de algunos diputados por despenalizar el aborto en Tlaxcala y garantizar que el sistema de salud público realice de manera gratuita en la interrupción del embarazo siempre y cuando se lleve a cabo antes de las 12 semanas de gestación, Campech Avelar lamentó que la discusión en el pleno del Poder Legislativo esté detenida.

“Les he comentado a los compañeros que se tiene que abordar independientemente de las posiciones, políticas, religiosas, sociales o mediáticas, porque eso es lo que creo ha permitido que este tema no haya sido abordado en este segundo año legislativo; entonces comentarle que si existe la intención de algunas compañeras diputadas precisamente la diputada Lorena Ruiz, Diana Torrejón, Miguel Ángel Covarrubias y otros compañeros, que están pendiente de que este tema se aborde a la brevedad posible, pero no se concrete”.

A pesar de las manifestaciones sociales y la exigencia integrantes de diversos colectivos por darle celeridad a la despenalización del aborto y homologar los ordenamientos locales, para no caer en inconstitucionalidades, Campech Avelar admitió que el asunto “seguirá detenido”.

No obstante, el diputado perredista recordó a sus compañeros de legislatura que “nuestra obligación es acatar al 100 por ciento de lo que mandata la ley y este en este caso al ser una resolución de la SCJN, es solamente plantear y que se agote la discusión y el análisis, pero no se ha podido hacer”.