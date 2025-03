Al Legislativo no ha llegado ninguna solicitud de ampliación al presupuesto del TET: Zainos

A poco más de dos meses de la elección judicial del 1 de junio, el Congreso del estado no ha recibido ninguna solicitud de ampliación presupuestal por parte del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), aseguró el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Bladimir Zainos Flores.

Por ello, el diputado local afirmó que la petición que realizó el presidente de ese órgano jurisdiccional, Miguel Nava Xochitiotzi únicamente la conoce por la información que se dio a conocer a través de algunos medios de comunicación.

“Al menos que tenga documentada en la Comisión de Finanzas en estos momentos no la tengo. Entonces, en eso también para mí es muy claro, he escuchado lo que también los medios en algún momento han informado. Ustedes saben que lo tenemos encima como tal. Yo soy muy respetuoso de los planteamientos que he escuchado de forma general, pero no tenemos una solicitud formal como tal en esta cuestión del tema de la otra solicitud”.

Ante el corto tiempo para analizar la solicitud, Bladimir Zainos indicó que en caso de que en los próximos días llegue la petición a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, esta será analizada, pero dejó en claro que a diferencia del ITE, el Tribunal Electoral estaría presentando su solicitud de ampliación presupuestal a contra reloj.

“Desconozco el procedimiento en qué situación esté, pero bueno, lo cierto es que los tiempos son apremiantes, el ITE hizo la solicitud con un tiempo adecuado y bueno en esa cuestión entendemos la propuesta para que fuera votado, pues que de una u otra forma los tiempos estaban cumpliendo y lo hacíamos con un tiempo responsable”.

Abundó que: “son muy cortos los plazos, en eso también coincido en esa situación, pero no me quisiera adelantar a ninguna especulación, tengo que esperar el tema de un procedimiento normal para que las cuestiones se puedan dar”.

Al informar lo anterior, dijo que las solicitudes de ampliación presupuestal “son situaciones un poco distintas porque a alguien le corresponde organizar las elecciones, recordemos que en el procedimiento normal ordinario que tenemos de elecciones, pues normalmente, lo digo de forma muy respetuosa, el tribunal con el presupuesto que tiene da salida a algunas de las situaciones que se presentan. En este caso, que es un tema distinto en la magnitud, creo yo, en forma particular lo comento, pero bueno, no me tocará a mí tomar la decisión, sino la Comisión de Finanzas”.

Cabe mencionar que recientemente el presidente del ITE, Miguel Nava Xochitiotzi dio a conocer que para hacer frente a la elección extraordinaria del próximo 1 de junio, en el que se elegirán a magistrados de los tribunales Superior de Justicia (TSJE), de Conciliación y Arbitraje (TCA) y de Justicia Administrativa requiere de una ampliación presupuestal por el orden de los 16 millones de pesos.