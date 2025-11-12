Martes, noviembre 11, 2025
Al dignificar la labor de los policías reconocemos su valor humano: Alfonso Sánchez

La Redacción

Al encabezar la ceremonia de entrega de reconocimientos e incentivos económicos a elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Protección Ciudadana y Vialidad, el alcalde Alfonso Sánchez García, afirmó que dignificar la labor policial significa reconocer el valor humano de quienes todos los días trabajan por la tranquilidad, el orden y el bienestar de las familias tlaxcaltecas.

En su mensaje, el edil capitalino destacó que la seguridad pública es uno de los pilares fundamentales de su administración, y que la estrategia municipal se sostiene en tres ejes: la atención a las causas, la coordinación interinstitucional y la dignificación del cuerpo policial.

De esta manera, Alfonso Sánchez García resaltó que los reconocimientos y bonos entregados representan una muestra de gratitud y confianza de la ciudadanía hacia su policía, al tiempo que simbolizan el esfuerzo del Ayuntamiento por impulsar una política de respeto, justicia laboral y mejora constante de las condiciones de trabajo.

“Sabemos lo que implica salir todos los días a cuidar a los demás. Por eso, este acto es también un mensaje de respeto y reconocimiento a su entrega”, expresó el edil.

Por su parte, la directora de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, Monserrat Xicohténcatl Flores, agradeció al alcalde su respaldo y la visión que impulsa. “Su acompañamiento fortalece nuestra capacidad para seguir avanzando con orden, profesionalismo y con un compromiso absoluto hacia una seguridad pública sólida y eficiente”, enfatizó.

A través de la corporación municipal se implementó un sistema de evaluación mensual que reconoce el desempeño, la disciplina y el compromiso de las y los elementos. Este esquema, validado por el Secretariado Ejecutivo Estatal, permite otorgar incentivos económicos de manera permanente a partir de una rúbrica de resultados medibles y transparentes.

En esta ocasión, 120 elementos que integran la corporación —prácticamente la totalidad — fueron considerados dentro del programa, y el incentivo se otorga con base en el cumplimiento de los indicadores establecidos, que van desde la puntualidad, disciplina, hasta el número de puestas a disposición, entre otros más.

“Cabe destacar que esta es la primera ocasión que el bono se entrega en esta administración y ya fue aprobado por el Secretariado Ejecutivo para mantenerse durante el próximo año”, enfatizó la directora de Seguridad.

Finalmente, los elementos beneficiados agradecieron al gobierno de Alfonso Sánchez García este tipo de reconocimientos e incentivos que fortalece su compromiso en favor de la seguridad de las familias de la capital.

