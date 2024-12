Aila Farfán convierte sus emociones en música

Desde Austin, Texas, la tlaxcalteca Aila Farfán está conquistando al público con su primer EP, Tragedy Is The Art. Este material, que incluye los temas Silly, Lights That Blind, Feelingless y Witch, es una prueba de su habilidad para convertir sus emociones en música. “Siempre he sentido que la música es una vocación. Desde niña imaginaba que escribía canciones y soñaba con interpretarlas”, comparte.

- Anuncio -

Fue durante la pandemia cuando comenzó a tomarse la composición en serio. “La pandemia me ayudó a desarrollar habilidades de composición y a transformar mis emociones en algo útil para mí misma”, explica.

El EP refleja esta búsqueda de expresión personal. Aunque es difícil clasificar su música en un género específico, Aila la describe como una mezcla de indie pop, indie rock y pop melancólico. “Hoy en día, muchos artistas experimentan con diversos géneros. Eso es lo que me gusta hacer: explorar y no encasillarme”, dice.

El título del EP, Tragedy Is The Art, tiene un significado especial. “Es una referencia a cómo he transformado mi tragedia personal en arte. Es mi forma de canalizar emociones y convertirlas en algo creativo”, comenta Aila.

- Advertisement -

Desde el lanzamiento de su primera canción en febrero de 2024, Aila ha llevado su música a escenarios locales en Austin, conocidos por su vibrante escena musical. “Austin es una ciudad increíble para los artistas emergentes. El público aquí es muy receptivo y te hace sentir en confianza”, señala.

Para el futuro, Aila planea seguir presentándose en vivo, colaborar con otros músicos y experimentar con nuevos géneros. Aunque no tiene planes inmediatos para otra producción, considera lanzar sencillos. “Quiero explorar la música en español y hacer cosas más movidas”, adelanta.

“Creo que la música tiene el poder de sanar y transformar. Para mí, cada canción es una manera de convertir momentos difíciles en algo bello, en algo que pueda resonar con los demás y quizá acompañarlos en su propio viaje”, comparte Aila Farfán.

- Advertisement -

Con la frase “música para sentir”, Aila señala que es eso lo que busca para ella y para quienes la escuchen. Además invita a su audiencia a escuchar su propuesta y apoyar al talento mexicano. “La música tiene el poder de transformar el día a día y la vida de las personas. Espero que mi trabajo conecte con muchos y les inspire”, concluye.