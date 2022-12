AHMET solicita no descuidar la seguridad para que siga el repunte de empleos y de ocupación de cuartos

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala (AHMET), Virgilio Medellín Viveros llamó a las autoridades a no descuidar el tema de la seguridad, a efecto de que las empresas de este ramo sigan su tendencia de crecimiento, de ocupación de habitaciones y de generación de empleos.

Lo anterior lo expuso en la Asamblea General Ordinaria en la que rindió su informe de actividades 2022 al frente de esta asociación, ante el 90 por ciento de los 60 socios, dirigentes de organismos empresariales, la secretaria de Turismo local, Josefina Rodríguez Zamora y el alcalde de Tlaxcala, Jorge Corichi Fragoso.

“Cuando los visitantes llegan nos dicen que les gusta Tlaxcala porque es seguro, me gusta su ciudad porque es limpia, me gusta porque el zócalo tiene con que estar, en que divertirse, son fortalezas importantes y le pido a Guardia Nacional mantener esa seguridad, al presidente municipal no bajar la guardia en imagen urbana, en el zócalo, porque tenemos que adaptarnos a los tiempos y la percepción general es que a los visitantes les gusta y eso lo podemos palpar a través de encuestas que hacemos como hoteleros”.