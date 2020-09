AHMET registra entre 5 y 8% de ocupación de cuartos en hoteles

El coordinador de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala (AHMET), Juan Carlos Hernández Whaibe informó que este sector todavía registra cifras bajas de ocupación de cuartos, pues los establecimientos registran entre 5 y 8 por ciento debido a los efectos de la contingencia sanitaria por Covid–19, por lo que “estamos sobreviviendo a esta situación”.

“Seguimos bajos, todavía no hay una recuperación plena por obvias razones, no hubo vacaciones de verano, todavía la gente tiene muchas restricciones para viajar, de pronto una tour operadora empezó a hacer algunas reservaciones, pero otra vez ya no hay, entonces seguimos con una ocupación muy baja, saliendo como podemos de los gastos operativos, pero seguimos manteniéndonos a pesar de que se acumulan las deudas”.