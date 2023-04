Agua fosilizada, industrialización, urbanización y propuesta de ley de agua “nos están llevando a la desesperanza”: Grupo Cihualt

En Panzacola, el problema de agua fosilizada, la industrialización y la sobreconstrucción de casas de interés social, más la iniciativa de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del estado, “nos están llevando a la desesperanza”, aseveró María de los Ángeles Rugerio Rosas, integrante del Grupo Cihualt de este lugar.

Esta comunidad se localiza en el municipio de Papalotla, uno de los puntos del sur del estado por donde pasa el río Atoyac-Zahuapan que está considerado dentro de la Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), debido a las descargas residuales, principalmente industriales.

Rugerio Rosas expuso que en el caso de la problemática de contaminación de este cauce, no solo se registra en el agua, sino también en el aire “que arrastra la contaminación” a lo largo de alrededor de 48 municipios por los que atraviesa la corriente.

Comentó que entre las cinco y seis de la mañana la cuenca despide mal olor, pues al paso de los años ha sido invadida por las industrias, debido a su ubicación en el centro de la República y por contar con vías de ferrocarril y carreteras, como el Arco Norte, que conectan con el Golfo de México y el Pacífico, “al norte y al sur”.

Sin embargo -subrayó-, para el año 2020 “la comunidad documentó que no teníamos agua”, ya que el último Comité Comunitario que funcionó se dio a la tarea de gestionar una investigación, “para ver qué pasaba en nuestro pozo, qué pasaba en nuestro manantial”.

Dijo que esta situación generó preocupación en las y los habitantes, pues la disponibilidad del vital líquido se redujo, “ya no teníamos lo suficiente y teníamos que comprar pipas” para abastecer a las familias.

Asimismo, se descubrió que el cárcamo del pozo estaba azolvado, por lo que fue necesario limpiarlo para que funcionara en mejores condiciones. “Se rascó y se le dio profundidad, pero se nos advirtió que ya no se le podría dar mantenimiento más adelante”.

Añadió que la población también fue anticipada de que ese pozo tendría una duración de aproximadamente 20 años más, pero que ya se podría escarbara fondo porque con lo único que se encontraría sería “con agua fósil (subterránea que permanecido en un acuífero por miles o millones de años sellados)”.

Por eso, este grupo Cihuatl se ha involucrado con “una pequeña labor” en el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat) plantel 05 de Panzacola, donde se implementa el programa “Ecobach” para trabajar en torno a la ecología, por lo que se acude “a dar pláticas para concientizar a los jóvenes”.

La intención es que en el futuro inmediato puedan pertinentemente trabajar en solucionar la contaminación ya existente y también en frenar el proyecto de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, presentada por la diputada local Marcela González Castillo (del Partido Morena), indicó.

Reprochó que esta iniciativa “ignore nuestro derecho” y no aborde la limpieza del Atoyac-Zahuapan, porque “la gobernanza siempre está trabajando en reparar el pasado con lo que hay, pero no trabaja a partir de hoy, en frenar a partir de hoy, en no esperar a ver sus municipios y lechos como el de panzacola, con baja calidad y cantidad de agua”.

Ángeles Rugerio Rosas participó en el Foro “Los retos para garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento en Tlaxcala”, convocado por el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., Ibero Puebla y otras organizaciones sociales.