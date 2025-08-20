Agricultura de alta producción permite enfrentar retos generados por el cambio climático, afirma Vega; presentan Expo Feria de Conocimientos para el Campo 2025

A cuatro años de la realización de la Expo Feria de Conocimientos, Ciencia e Innovación Tecnológica para el Campo, “se pueden decir grandes cosas” en cuanto a resultados, como el surgimiento de la agricultura de alta producción y manejo de suelo y agua, a fin de afrontar retos generados por el cambio climático, afirmó Humberto Vega Vázquez, director de Agricultura de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA).

- Anuncio -

El funcionario participó en la presentación de la cuarta edición de este evento, a efectuarse los días 11 y 12 de septiembre próximo en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT).

Recordó que hay un área de parcelas demostrativas, como las 15 del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), en las que se prueban genéticamente nuevas variedades “para afrontar los retos que tenemos: climáticos, condiciones de altura y de suelo de nuestro estado”.

Te puede interesar: Se han ejercido 257.2 mdp del gasto para el campo, en lo que va del año: SIA; todo el recurso 2025 ha sido canalizado, afirma de la Peña

- Advertisement -

El director de Agricultura de la SIA agregó que en esta Expo Feria habrá empresas que participarán en demostraciones de insumos y de productos en materia genética en varios cultivos; en tanto, la SIA lo hará con sus propias experimentaciones.

Dijo que en el estado se ejecutan acciones de innovación en alta productividad, no solo en maíz sino en otros productos, como cebada, trigo y avena, con base en una metodología de 24 pasos, del especialista Ernesto Cruz.

Abundó que de esta forma se enriquecen las actividades de productores “que cada vez se van desarrollando”. En cuanto a resultados de esta Expo Feria anual, enfatizó que “podemos decir grandes cosas”, pues en este espacio nació la agricultura de alta producción, de nuevas formas, mediante el manejo del suelo y del agua, los cuales son factores fundamentales.

- Advertisement -

Apuntó que también hay proyectos integrales, tanto de captación como de retención del agua, para que haya un buen aprovechamiento de los sistemas de riego y una reconversión productiva; además, para el rescate y aumento de la producción de variedades y razas nativas de maíz.

En la edición de este 2025, se instalará un pabellón de innovaciones, al que ya se registraron 14 instituciones educativas y de investigación que trabajan en esta materia, entre ellas la UTT y la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), así como la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, citó.

Habrá una conferencia magistral del experto Ernesto Cruz Pérez, quien ostenta el Récord Guinness a nivel mundial por la producción de 40 toneladas de maíz por hectárea; asimismo, talleres, uno de estos relativo al nopal como un producto altamente proteico.

A su vez, Lenin Calva Pérez, rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), resaltó que las tecnologías para el campo sin importantes, de ahí que se deben presentar proyectos al respecto, y que las instituciones educativas han hecho equipo para la celebración de este evento.

Por su parte, Rafael de la Peña Bernal, titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario, afirmó que la UTT “ha visto por el campo” de Tlaxcala y del país. Sostuvo que a través de la tecnología de esta Expo Feria, “vamos a tener alcances” en el sector primario, tanto en producción como en valores agregados en mercados alternativos.

Este es un espacio creado “para transformar el futuro del sector agropecuario, a través del intercambio de saberes, tecnologías y soluciones sostenibles”.

El objetivo principal es fortalecer las capacidades del sector agrícola y rural, promoviendo el uso de tecnologías apropiadas, investigación aplicada, experiencias exitosas y herramientas innovadoras que potencien la productividad, sostenibilidad y resiliencia del campo frente a los desafíos actuales.