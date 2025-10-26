AGHET revive la magia de las leyendas con la exposición “Hechicería y Leyendas en Tlaxcala: ¿y tú crees?”

El Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala (AGHET) inauguró la exposición “Hechicería y Leyendas en Tlaxcala: ¿Y tú crees?”, una propuesta cultural que invita al público a redescubrir las leyendas, tradiciones y creencias que forman parte del patrimonio histórico y popular del estado.

La muestra está integrada por documentos originales provenientes de expedientes judiciales criminales que datan de 1701 a 1810, los cuales revelan cómo la sociedad tlaxcalteca de aquella época interpretaba los fenómenos relacionados con la hechicería, las supersticiones y las prácticas mágicas.

Durante la inauguración, la directora general del AGHET, Mayra Vázquez Velázquez, destacó que esta exposición busca preservar la memoria histórica, fortalecer la identidad cultural y acercar al público a los archivos como espacios vivos de conocimiento.

“Detrás de cada expediente hay una historia que nos conecta con el pasado, con la forma en que nuestros antepasados entendían el mundo. Este tipo de actividades nos permite mantener viva la memoria colectiva de Tlaxcala”, expresó.

El recorrido, ambientado con apoyo de artistas locales y cronistas, ofrece una experiencia inmersiva en la que los asistentes escuchan relatos tradicionales y conocer personajes emblemáticos de la mitología tlaxcalteca, en un diálogo entre la historia y la imaginación.

La exposición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Pablo Apetatitlán, como parte del esfuerzo por impulsar la participación ciudadana y enriquecer la vida cultural del estado.

Con esta iniciativa, el Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala reafirma su compromiso con la difusión del patrimonio documental y la promoción de la historia viva de la entidad, ofreciendo a la ciudadanía un espacio donde la curiosidad, la cultura y la memoria se encuentran.