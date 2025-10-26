Sábado, octubre 25, 2025
NoticiasCultura

AGHET revive la magia de las leyendas con la exposición “Hechicería y Leyendas en Tlaxcala: ¿y tú crees?”

La Redacción

El Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala (AGHET) inauguró la exposición “Hechicería y Leyendas en Tlaxcala: ¿Y tú crees?”, una propuesta cultural que invita al público a redescubrir las leyendas, tradiciones y creencias que forman parte del patrimonio histórico y popular del estado.

- Anuncio -

La muestra está integrada por documentos originales provenientes de expedientes judiciales criminales que datan de 1701 a 1810, los cuales revelan cómo la sociedad tlaxcalteca de aquella época interpretaba los fenómenos relacionados con la hechicería, las supersticiones y las prácticas mágicas.

Durante la inauguración, la directora general del AGHET, Mayra Vázquez Velázquez, destacó que esta exposición busca preservar la memoria histórica, fortalecer la identidad cultural y acercar al público a los archivos como espacios vivos de conocimiento.

“Detrás de cada expediente hay una historia que nos conecta con el pasado, con la forma en que nuestros antepasados entendían el mundo. Este tipo de actividades nos permite mantener viva la memoria colectiva de Tlaxcala”, expresó.

- Advertisement -

El recorrido, ambientado con apoyo de artistas locales y cronistas, ofrece una experiencia inmersiva en la que los asistentes escuchan relatos tradicionales y conocer personajes emblemáticos de la mitología tlaxcalteca, en un diálogo entre la historia y la imaginación.

La exposición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Pablo Apetatitlán, como parte del esfuerzo por impulsar la participación ciudadana y enriquecer la vida cultural del estado.

Con esta iniciativa, el Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala reafirma su compromiso con la difusión del patrimonio documental y la promoción de la historia viva de la entidad, ofreciendo a la ciudadanía un espacio donde la curiosidad, la cultura y la memoria se encuentran.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Tlaxcala y España reafirman lazos de cooperación y desarrollo; Cuéllar encabezó un encuentro con el embajador Duarte

La Redacción -
En un ambiente de diálogo fraterno y diplomacia constructiva, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros recibió en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno al...

Inspiran a jóvenes con historias de esfuerzo y superación en la “Experiencia Deportiva” del IDET

La Redacción -
El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) llevó a cabo el programa “Experiencia Deportiva” en la Escuela Secundaria “Gabino A. Palma”, donde participaron el...

Raymix enciende “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”, convierte el Teatro del Pueblo en pista de baile

La Redacción -
El ritmo de la electrocumbia se apoderó del Teatro del Pueblo de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”, con la presentación de Raymix, quien...

Más noticias

Crimen de colombianos, vinculado con llegada de nueva droga al país

La Jornada -
Las investigaciones en torno al crimen de los artistas colombianos Byron Sánchez, B King y Jorge Luis Regio Clown, arrojó la introducción de una...

EU refuerza cerco al Caribe con el portaviones más grande del mundo

La Jornada -
Washington. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció ayer el despliegue del nuevo portaviones Gerald Ford, considerado el más grande del...

Mueren dos por derrumbe en mina de Grupo México que provocó derrame en río Sonora

La Jornada -
Cananea, Son. Dos trabajadores murieron a causa de un derrumbe al interior de la mina Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo México, en...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025